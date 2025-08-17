17.08.2025 07:30 Рита Парфенова

17 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.

За статистикою, 70% всіх людей на Землі мають хоч одну річ із секонд-хенду. Кількість таких магазинів в Україні зростає.



Хтось відвідує комісійні магазини у зв'язку із скрутним фінансовим становищем, для когось принциповою стає купівля товару за нижчою ціною, нехай навіть товар не буде новим. Для окремих категорій людей відвідування комісійних магазинів стає чимось подібним до ритуалу. Вони чекають на нові поставки товарів і готові проводити чимало часу, оцінюючи асортимент магазину в пошуках того, що потрібно або просто такого товару, який зацікавить.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мученика Мирона.



До цього дня селяни завершували збирання сіна й зерна, накриваючи копиці від дощу. На городах дозрівали овочі, головною заготівлею були солоні огірки в дерев’яних бочках. У саду збирали ягоди для пирогів і вареників.



Традиційно спалювали старі речі, вважаючи, що вогонь очищає та допомагає хворим. Допомагали вдовам, сиротам і біднякам, вірячи в повернення добра.



Заборонено торгівлю, укладання угод, романтичні справи. Не можна шкодити природі, довіряти незнайомцям чи хвалитися достатком — це загрожує втратою.

За Юліанським календарем 17 серпня православні християни вшановують пам’ять мучениці Євдокії Римлянки, яка відома також як Ія Перська.



У народі її називали Явдоха Малинівка. Цього дня на Русі збирали в лісі стиглу малину, з якої готували варення на рік. Діти йшли з кошиками, але не вся ягода доходила додому. Також це був останній день збору огірків — пізніші ставали гіркими.



Через часті дощі копиці сіна сиріли й псувалися, тож дату називали «сіногнійкою». У харчуванні дотримувалися посту — замість м’яса й риби подавали пісні страви та випічку з малиною.



Заборонялося рубати ліс і займатися теслярством, щоб уникнути хвороб і невдач у справах.

Також цього дня

У 1665 народився П'єр Ферма, французький математик, творець теорії чисел і один із засновників математичного аналізу.



1771 – англійський вчений Дж. Прістлі відкрив фотосинтез, виявивши, що повітря, зіпсоване горінням або диханням, стає знову придатним для дихання під дією зелених частин рослин.



1903 – відомий редактор та видавець газет Джозеф Пулітцер заповів Колумбійському університету свій стан на створення Школи журналістики при університеті та заснування премій у галузі журналістики, літератури та музики «з метою сприяння ідеалам громадського служіння, удосконалення суспільної моралі, розвитку американської літератури та прогресу в освіті» .



1918 – гетьман Скоропадський встановив Україною 8-годинний робочий день.



1943 – народився Роберт де Ніро, оскароносний американський кіноактор, режисер, продюсер, зірка х/ф «Хрещений батько-2» (Віто Корлеоне).



1948 – 38-річна католицька черниця мати Тереза ​​почула заклик згори і, одягнувшись у біле сарі з блакитною облямівкою, з п'ятьма рупіями в гаманці покинула обитель Лорето і вирушила блукати по нетрях Калькутти, щоб служити найбіднішим. Відомість її поступово зростала, приплив пожертв збільшувався, і незабаром вона відкрила притулок для покинутих дітей, лепрозорій, будинок для людей похилого віку та майстерню для безробітних. 1964 року черниця отримала премію імені Дж. Неру, через два роки — Ватиканську премію Миру, а 1979-го стала нобелівським лауреатом. У 2003 році мати Тереза ​​була зарахована католицькою церквою до блаженних.



1960 – народився Шон Пенн, американський кіноактор, колишній чоловік Мадонни та володар двох «Оскарів» («Таємнича річка», «Харві Мілк»).



1968 – народився Кузьма Скрябін (він же Андрій Кузьменко), український співак та телеведучий.



1968 – список найпопулярніших платівок очолила The Doors з альбомом Waiting for the Sun.



1982 – був випущений перший у світі компакт-диск – альбом гурту ABBA The Visitors. Цікаво, що спочатку передбачалося, що на диск має бути одна година музичного вмісту, проте ємність була збільшена до 74 хвилин, щоб на диск можна було записати повну версію 9 симфонії Бетховена.

2004 – на Олімпіаді в Афінах харківська спортсменка Яна Клочкова здобула перемогу на дистанції 200 метрів комплексним плаванням та здобула свою четверту золоту медаль на Олімпійських іграх.



2011 – на навколоземну орбіту вивели український супутник «Січ-2» (супутник оптико-електронного спостереження Землі; 3-й із серії супутників «Січ»).

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Уляна.



за Юліанським календарем: Андрій, Дарина, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Ірина, Ія, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Олексій, Семен.