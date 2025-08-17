17.08.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День наповнить енергією та впевненістю у собі. Якщо знайдете справу, що вас захопить, досягнете успіху.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Енергія сьогодні просто фонтанує! Овен може переробити купу справ, однак нетерплячість і поспіх можуть завадити довести все до кінця. Він ризикує кинути розпочате або зробити абияк. Зірки радять братися тільки за те, що справді важливо, а менш значуще залишити на потім — без докорів сумління.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Найкращим режимом, в якому Телець зможе існувати, буде авральний! Щоправда, сам він навряд чи здатний його організувати. Зате якщо аврал на роботі чи вдома раптом станеться, Телець зможе проявити всі свої приховані таланти, швидко і чітко справляючись з великим обсягом робіт. Якщо ж ситуація не вимагатиме від Тельця працювати на межі можливостей, його день пройде спокійно і навіть сонно – така особливість цього дня!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки ризикують щось втратити. Йдеться й про цілком конкретні речі – наприклад, ручку, що таємниче зникла зі столу, або загублені документи, – і про більш серйозні, на кшталт втраченої вигоди чи втрати репутації. Щоб уникнути неприємностей, зірки радять Близнюкам бути зібраними та уважними, навіть незважаючи на те, що день їх до цього, на жаль, зовсім не схиляє.

Рак (22 червня – 23 липня)

Протягом дня можливі будь-які сюрпризи: зірки попереджають Рака, що ситуація розвиватиметься непередбачувано. Люди, з якими Рак зустрінеться; питання, які йому доведеться вирішувати; ситуація, з якою він зіткнеться, навряд чи матимуть відношення до того, що було заздалегідь заплановано. І хоча сюрпризи можуть виявитися як зі знаком «плюс», так і зі знаком «мінус», цей день внесе в життя Рака свіжий струмінь!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може зіткнутися з такою проблемою, як поверховість та безтурботність оточуючих. Люди навколо нього будуть схильні надто легко відкоситися до серйозних питань та приймати скоростиглі рішення. Навряд чи Левові вдасться змінити ситуацію та когось переконати. Єдине, що він може, – це контролювати те, за що відповідає сам, особисто. І, звичайно ж, набратися терпіння – воно потрібне Леву як ніколи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Час працює проти Діви: весь день вона здатна спізнюватися кудись. Відчуття, що вона біжить, але не встигає, може стати візитною карткою цього дня. Чи йдеться про терміни здачі проекту, про запізнення на побачення або про звичайний завал у домашніх справах, Діві може здаватися, що ще трохи, і вона все встигне... Але швидше за все, це буде самообман.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам слід мати на увазі – у суперечках може народитися все що завгодно, але тільки не істина! А ось розжарити атмосферу довкола суперечки здатні так, що не те що на істину – на прості справи не залишиться сил. Зірки попереджають: оточуючі провокуватимуть Терези на те, щоб вони вступили до якогось диспуту, проте піддаватися цьому пориву не варто. Якщо ситуація вийде з-під контролю, на її виправлення Терезам знадобиться чимало часу, нервів і сил.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові слід бути уважнішими і моторнішими: є шанс, що хтось із оточуючих перехопить у нього ініціативу. Ну а далі розвиток подій залежить вже від самого Скорпіона: якщо він спокійно поступиться, то не виключено, що згодом шкодуватиме. Отже, зірки радять Скорпіонові не розслаблятися і не здавати завойованих позицій. Будьте внутрішньо готові до того, щоб показати конкуренту зуби – якщо, звичайно, йому буде недостатньо ваших недвозначних дій та слів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець не буде налаштований на трудові подвиги. Навпаки, він може відчувати занепад сил, і навіть термінові справи буде схильний робити недбало. День пройде у нього під гаслом: «Не відкладай на завтра те, що можна відкласти на післязавтра». Так що якщо у Стрільця є можливість розслабитись, варто цією можливістю скористатися – працівник з нього все одно не найкращий, а ось відпочити йому не завадить.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогові буде непросто увійти до нормального ритму, але якщо йому все-таки вдасться це зробити, день пройде дуже продуктивно! Щоб налаштувати себе на потрібний лад, зірки радять Козерогу з ранку прийняти контрастний душ і хоча б на якийсь час включити музику, що бадьорить. Це допоможе Козерогу подолати апатію та дасть сьогоднішньому дню потрібний темп – енергійний, стрімкий та позитивний.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У справах Водолій керуватиметься правилом: «Робота не вовк, у ліс не втече!». Він буде схильний до останнього тягнути, перш ніж приступити до вирішення якогось завдання. А коли, нарешті, приступить, на її реалізацію Водолію знадобиться набагато більше часу і сил, ніж іншого дня. Швидше за все, Водолій придумає привід відкласти на кілька днів те, що йому потрібно зробити. І правильно! Другого дня у Водолія це вийде краще.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам, швидше за все, доведеться вести власну гру, не посвячуючи в неї решту. Ситуація може вимагати від них дотримуватися насамперед своїх інтересів, а інтереси інших будуть автоматично поставлені на другий план. Що ж, якщо вже так вийшло, Рибам варто використовувати цей день з найбільшою вигодою для себе. Головне, щоб їхня гра була делікатною і тонкою, не опускаючись до рівня пліток та інтриг.