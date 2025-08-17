Прогноз погоди у Харкові на 17 серпня

Погода у Харкові залишатиметься сонячною до вечора, без будь-яких опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
17 серпня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 31 – 33° тепла..
