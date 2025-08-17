    
17.08.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 серпня

Погода у Харкові залишатиметься сонячною до вечора, без будь-яких опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 серпня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 31 – 33° тепла..

Народні прикмети

  • високі мурашники зводять мурахи – значить, зима буде холодною;
  • якщо каштани обсипалися раніше, то осінь настане швидко;
  • рясна роса зранку на траві обіцяє добрий урожай огірків;
  • дощовий день віщує гниття сіна та поганий урожай зерна;
  • різке похолодання говорить про те, що тепла бабиного літа вже не варто чекати;
  • коли птахи відлетіли в теплі краї, слід готуватися до ранньої й холодної осені.
