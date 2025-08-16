Харківʼянка Тетяна Біла виборола «срібло» з паверліфтингу на Всесвітніх іграх-2025

Спортсменка з Харкова посіла друге місце у категорії легкої ваги, піднявши загалом понад пів тонни ваги.
Харківська паверліфтерка Тетяна Біла здобула срібну медаль на Всесвітніх іграх-2025. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, передає РЕДПОСТ.
У категорії легкої ваги Біла набрала 107,77 очок за Формулою IPF: присідання – 207,5 кг, жим лежачи – 130 кг, станова тяга – 175 кг. Ці результати дозволили їй посісти друге місце у змаганнях.
Бронзу виборола ще одна представниця України – Анастасія Дерев’янко. Перемогу здобула польська спортсменка Зузанна Кула, встановивши світовий рекорд у 563 кг та отримавши 114,81 очка.
Завдяки срібній та бронзовій нагородам українські спортсмени зберегли третє місце в загальному медальному заліку.
