    
Главная Новини Харкова Спорт Харківʼянка Тетяна Біла виборола «срібло» з паверліфтингу на Всесвітніх іграх-2025
16.08.2025  21:28   Рита Парфенова

Харківʼянка Тетяна Біла виборола «срібло» з паверліфтингу на Всесвітніх іграх-2025

Спортсменка з Харкова посіла друге місце у категорії легкої ваги, піднявши загалом понад пів тонни ваги.

Харківська спортсменка виграла «срібло» на Всесвітніх іграх-2025

Харківська паверліфтерка Тетяна Біла здобула срібну медаль на Всесвітніх іграх-2025. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, передає РЕДПОСТ.

У категорії легкої ваги Біла набрала 107,77 очок за Формулою IPF: присідання – 207,5 кг, жим лежачи – 130 кг, станова тяга – 175 кг. Ці результати дозволили їй посісти друге місце у змаганнях.

Харківська спортсменка виграла «срібло» на Всесвітніх іграх-2025 Харківська спортсменка виграла «срібло» на Всесвітніх іграх-2025

Бронзу виборола ще одна представниця України – Анастасія Дерев’янко. Перемогу здобула польська спортсменка Зузанна Кула, встановивши світовий рекорд у 563 кг та отримавши 114,81 очка.

Завдяки срібній та бронзовій нагородам українські спортсмени зберегли третє місце в загальному медальному заліку.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські веслувальники здобули три медалі на чемпіонаті України з академічного веслування.
Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.08 Спорт 40 харківських дітей поїхали на спортивні збори до французького Лілля 12.08 Спорт Біатлоністи Харківщини стали призерами чемпіонату України 12.08 Спорт Харківські веслувальники здобули три медалі на чемпіонаті України з академічного веслування
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 