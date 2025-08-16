16.08.2025 20:23 Рита Парфенова

У Харкові автомобіль виїхав на тротуар і травмував жінку з немовлям

На проспекті Ювілейному Nissan наїхав на пішоходів. До лікарні доставили 20-річну жінку та п’ятимісячну дитину. Поліція з’ясовує обставини аварії.

16 серпня близько 14:00 у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали жінка з дитиною. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Попередньо встановлено, що водійка автомобіля Nissan здійснила виїзд на тротуар проспекту Ювілейного, де в цей час перебували пішоходи. У результаті аварії травмувалися 20-річна жінка та її п’ятимісячний малюк. Обох постраждалих госпіталізували до лікарні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група слідчого управління поліції Харківської області та екіпаж патрульної поліції.

За фактом ДТП відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим. Слідчі з’ясовують усі обставини події.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ розповідав, щов селищі Рогань п’яний водій збив двох велосипедистів – 52-річного чоловіка та 21-річну жінку.