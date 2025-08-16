16.08.2025 18:48 Рита Парфенова

На Харківщині чоловік отримав права в інтернеті

Поліція Харківщини повідомила про підозру 52-річному водієві, який придбав фальшиве водійське посвідчення через інтернет і пред’явив його під час перевірки документів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, дізнавачі Дергачівського району Харківської області повідомили про підозру чоловіку, який скористався підробленим документом. 52-річний водій придбав фальшиве водійське посвідчення в мережі інтернет і використовував його як справжнє.

Під час патрулювання поліцейські сектору реагування ВП № 3 Харківського РУП № 3 зупинили чоловіка для перевірки документів. На вимогу правоохоронців він пред’явив бланк водійського посвідчення, який не перебував в офіційному обігу України та мав ознаки підробки.

За результатами перевірки дізнавачі повідомили водієві про підозру за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів та їх використання. Санкції статті передбачають штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або пробаційний нагляд на строк до двох років, або обмеження волі на той же строк.

Поліція Харківщини нагадує громадянам, що використання підроблених документів є кримінальним правопорушенням і несе серйозні наслідки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ розповідав, щов селищі Рогань п’яний водій збив двох велосипедистів – 52-річного чоловіка та 21-річну жінку.