12.08.2025  11:46   Рита Парфенова

Харківські веслувальники здобули три медалі на чемпіонаті України з академічного веслування

З 6 по 10 серпня в Києві проходив чемпіонат України серед юнаків і дівчат, де збірна Харківщини виборола дві бронзи та срібло у трьох категоріях.

Результати харківських веслувальників на чемпіонаті України 2025

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City, з 6 по 10 серпня 2025 року у Києві відбувся чемпіонат України з академічного веслування серед юнаків та дівчат, у якому взяли участь 245 спортсменів із восьми регіонів.

Харківська команда виступила у чотирьох класах човнів і показала високий рівень майстерності. Так, Ярослав Долгопол та Кирило Ігнатов посіли друге місце в змаганні двійок без стернового, а Павло Стасюк і Максим Аптор разом із київськими веслувальниками вибороли бронзу в четвірці парній.

Третє місце також посіла команда з восьми спортсменів під керівництвом стернового Владислава Бурдіна.

Підготовкою команди займалися заслужений тренер України Сергій Дементьєв та викладач Харківського коледжу спорту Віталій Пашков.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Софія Гречко стала чемпіонкою з підводного спорту, виборовши перше місце на дистанції 200 метрів. Це вже третя медаль харків’янки на Всесвітніх іграх у Бірмінгемі.

