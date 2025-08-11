    
11.08.2025  10:40   Рита Парфенова

Харків'янка Софія Гречко здобула золото у плаванні в ластах на Всесвітніх іграх

Українська спортсменка Софія Гречко стала чемпіонкою з підводного спорту, виборовши перше місце на дистанції 200 метрів. Це вже третя медаль харків’янки на Всесвітніх іграх у Бірмінгемі.

Софія Гречко

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City, харківська спортсменка Софія Гречко виграла змагання з підводного плавання в ластах на дистанції 200 метрів на Всесвітніх іграх. Перемога принесла їй золоту медаль та право слухати український гімн на нагородженні, де третє місце посіла спортсменка з нейтральним статусом.

Для Софії це третя нагорода в кар'єрі. 2022-го року у Бірмінгемі вона здобула золото на 200 метрах та срібло на 400 метрах.

