11.08.2025 11:13 Рита Парфенова

12 серпня у Харкові пройде позачергова сесія міськради

43-тя позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 12 серпня онлайн.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, 43-тя позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання призначена на 12 серпня 2025 року. Засідання пройде у дистанційному форматі, початок о 10:00. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов.

До порядку денного увійшли два ключові питання: ініціювання створення Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування та внесення змін до Міської цільової програми будівництва доступного житла на період 2021–2030 років. Окрім цього, запланований блок «Різне».

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада 7 серпня провела позачергову сесію, під час якої внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік.