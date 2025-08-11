12 серпня у Харкові пройде позачергова сесія міськради

43-тя позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 12 серпня онлайн.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 43-тя позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання призначена на 12 серпня 2025 року. Засідання пройде у дистанційному форматі, початок о 10:00. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов.
До порядку денного увійшли два ключові питання: ініціювання створення Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування та внесення змін до Міської цільової програми будівництва доступного житла на період 2021–2030 років. Окрім цього, запланований блок «Різне».
