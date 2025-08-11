    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Патрульні Харкова виявили 52 водіїв у стані сп’яніння за вихідні
11.08.2025  11:47   Рита Парфенова

Патрульні Харкова виявили 52 водіїв у стані сп’яніння за вихідні

За минулі вихідні харківські патрульні відреагували на 785 викликів, зафіксували 280 адміністративних правопорушень, зокрема 262 – за порушення правил дорожнього руху.

патрульні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Протягом минулих вихідних харківські патрульні опрацювали 785 викликів. Під час патрулювання було виявлено 52 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння.
 
Крім того, поліцейські затримали 9 осіб, які ймовірно мали при собі наркотичні речовини.
 
Загалом зафіксували 280 адміністративних правопорушень, з яких 262 пов’язані з порушенням правил дорожнього руху.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні нагадали харків'янам, де не можна палити в місті.
Тэги:  водій, харків
