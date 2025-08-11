11.08.2025 11:47 Рита Парфенова

Патрульні Харкова виявили 52 водіїв у стані сп’яніння за вихідні

За минулі вихідні харківські патрульні відреагували на 785 викликів, зафіксували 280 адміністративних правопорушень, зокрема 262 – за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Протягом минулих вихідних харківські патрульні опрацювали 785 викликів. Під час патрулювання було виявлено 52 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Крім того, поліцейські затримали 9 осіб, які ймовірно мали при собі наркотичні речовини.

Загалом зафіксували 280 адміністративних правопорушень, з яких 262 пов’язані з порушенням правил дорожнього руху.

Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні нагадали харків'янам, де не можна палити в місті.