Патрульні нагадали харків'янам де не можна палати у місті

Правоохоронці радять харків'янам не порушувати заборону та не наражатися на штрафи.



Як повідомляє РЕДПОСТ , аптрульні нагадали, що за Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" куріння тютюнових виробів, електронних пристроїв для нагрівання тютюну та кальянів заборонено в таких місцях :

у ліфтах і таксофонах;

на вокзалах, станціях та на зупинках громадського транспорту;

на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, спортивних споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства та об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та гуртожитків;

на дитячих майданчиках та у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі.

За куріння у невстановлених для цього місцях передбачено

попередження або штрафу від 51 до 170 грн,

при повторному порушенні — штраф від 170 до 340 грн.

