    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Патрульні нагадали харків'янам де не можна палати у місті
10.08.2025  20:43   Дмитро Колонєй

Патрульні нагадали харків'янам де не можна палати у місті

Правоохоронці радять харків'янам не порушувати заборону та не наражатися на штрафи.


Патрульні нагадали харків'янам де не можна палати у місті
Як повідомляє РЕДПОСТ, аптрульні нагадали, що за Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" куріння тютюнових виробів, електронних пристроїв для нагрівання тютюну та кальянів заборонено в таких місцях :
 
  • у ліфтах і таксофонах;
  • на вокзалах, станціях та на зупинках громадського транспорту;
  • на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, спортивних споруд та закладів фізичної культури і спорту; 
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства та об’єктів культурного призначення; 
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ та організацій усіх форм власності; 
  • у приміщеннях готелів та гуртожитків; 
  • на дитячих майданчиках та у місцях загального користування житлових будинків; 
  • у підземних переходах; 
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
За куріння у невстановлених для цього місцях передбачено
  • попередження або штрафу від 51 до 170 грн,
  • при повторному порушенні — штраф від 170 до 340 грн.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні нагадали харківським водіям про життєво важливий дорожний знак.

 

Тэги:  поради, допомога, харків, паління
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.08 Надзвичайні події Рятувальники попереджають про погіршення погоди на Харківщині 06.08 Надзвичайні події Кажани почали нападати на людей 04.08 Армія Тисячі чоловіків можуть залишитися без броні: коли саме та чому
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 