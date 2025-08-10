10.08.2025 20:43 Дмитро Колонєй
Патрульні нагадали харків'янам де не можна палати у місті
Правоохоронці радять харків'янам не порушувати заборону та не наражатися на штрафи.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, аптрульні нагадали, що за Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" куріння тютюнових виробів, електронних пристроїв для нагрівання тютюну та кальянів заборонено в таких місцях :
у ліфтах і таксофонах;
на вокзалах, станціях та на зупинках громадського транспорту;
на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, спортивних споруд та закладів фізичної культури і спорту;
у приміщеннях закладів ресторанного господарства та об’єктів культурного призначення;
у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ та організацій усіх форм власності;
у приміщеннях готелів та гуртожитків;
на дитячих майданчиках та у місцях загального користування житлових будинків;
у підземних переходах;
у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі.
За куріння у невстановлених для цього місцях передбачено
попередження або штрафу від 51 до 170 грн,
при повторному порушенні — штраф від 170 до 340 грн.
