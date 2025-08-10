10.08.2025 21:46 Дмитро Колонєй
Салат з куркою та виноградом: освіжаюча страва з пікантною ноткою
Смачна страва, заправка якої додає їй особливого шарму.
, цей універсальний салат зждатен підкорити з першої ложки. При цьому найкраще взяти кілька сортів винограду різних відтінків у однаковій кількості.
Салат з куркою та виноградом
Продукти:
-
Куряче філе - 1 шт.
-
Виноград - 160 г
-
Селера - 2 стебла
-
Горіхи пекан або грецькі - 80 г
-
Майонез - 60 г
-
Йогурт натуральний - 60 г
-
Діжонська гірчиця - 1 ст. л.
-
Каперси – 3 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
-
Відварити куряче філе до готовності.
-
Дрібно нарізати філе.
-
Нарізати виноград навпіл або четвертинки.
-
Подрібнити стебла селери.
-
Обсмажити горіхи на сухій сковороді.
-
Порубати ножем горіхи.
-
Додати до курки виноград, селер, орехи та каперси.
-
Змішати йогурт, майонез та дижонську гірчицю до однорідності.
-
Заправити салат отриманою сумішшю.
-
Обережно перемішати.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати три оригінальні маринади для ідеальної курки.
