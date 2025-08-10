    
10.08.2025  21:46   Дмитро Колонєй

Салат з куркою та виноградом: освіжаюча страва з пікантною ноткою

Смачна страва, заправка якої додає їй особливого шарму.

Як приготувати салат з куркою та виноградом: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, цей універсальний салат зждатен підкорити з першої ложки. При цьому найкраще взяти кілька сортів винограду різних відтінків у однаковій кількості.
 

Салат з куркою та виноградом

 

Продукти:

 
  • Куряче філе - 1 шт.
  • Виноград - 160 г
  • Селера - 2 стебла
  • Горіхи пекан або грецькі - 80 г
  • Майонез - 60 г
  • Йогурт натуральний - 60 г
  • Діжонська гірчиця - 1 ст. л.
  • Каперси – 3 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Відварити куряче філе до готовності.
  2. Дрібно нарізати філе.
  3. Нарізати виноград навпіл або четвертинки.
  4. Подрібнити стебла селери.
  5. Обсмажити горіхи на сухій сковороді.
  6. Порубати ножем горіхи.
  7. Додати до курки виноград, селер, орехи та каперси.
  8. Змішати йогурт, майонез та дижонську гірчицю до однорідності.
  9. Заправити салат отриманою сумішшю.
  10. Обережно перемішати.

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ розповідав, як приготувати три оригінальні маринади для ідеальної курки.

