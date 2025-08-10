Салат з куркою та виноградом: освіжаюча страва з пікантною ноткою

Можна легко досягти згоди з людьми через компроміси. День сприятливий для планування та навчання.

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.