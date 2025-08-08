08.08.2025 21:59 Дмитро Колонєй
Готуємо три оригінальні маринади для ідеальної курки
Головна перевага курки – її вражаюча універсальність.
, маринади - це відмінний спосіб зробити курку соковитішою і смачнішою. пропонуємо вам три унікальні рецепти маринадів, які подарують вашій страві неповторний смак та аромат. Ви зможете порадувати своєю близькою різноманітністю та оригінальністю!
Маринад із яблучного соку для курки
Продукти:
-
200 мл яблучного соку
-
1 ч. л. солі
-
1 ч. л. паприки
-
1 ч. л. меленого чорного перцю
-
1 ст. меленого імбиру
-
1 ст. сушеного часнику
Покроковий рецепт приготування:
-
Посолити яблучний сік.
-
Перемішати до розчинення солі.
-
Додати решту спецій.
-
Ще раз перемішати, щоб вони поступово розподілилися.
Сливовий маринад для курки
Продукти:
-
300 г сливи
-
2 зубці часнику
-
1 лимон
-
1 ст. гірчиці
-
1 ст. меду
-
2 щіпки кориці
-
1 щіпка пластівців чилі
-
1 ч. л. паприки
-
0,5 ч.л. меленої гвоздики
Покроковий рецепт приготування:
-
Розділити зливу на половинки.
-
Видалити кісточки.
-
Протушкувати сливу в невелику каструлю із парою ложок води на 5 хвилин.
-
Перетерти сливу через сито, щоб одержати пюре.
-
Віджати лимонний сік.
-
Подрібнити часник.
-
Змішати всі інгредієнти маринаду в глибокій мисці до отримання маси.
Цитрусовий маринад для курки
Продукти:
-
4 зубці часнику
-
1 лайм
-
1 апельсин
-
1 лимон
-
3 ст. соєвого соусу
-
3 ст. оливкової олії
-
по 0,5 ч. л. сіль та чорний меленого перцю
-
1 ч. л. розмарину
Покроковий рецепт приготування:
-
Видавити сік із усіх цитрусових.
-
Процідити від кісточок.
-
Додати олію з соєвим соусом у цитрусову суміш.
-
Почавити часник.
-
Додати сіль, перець, сушений розмарин і чавлений часник.
-
Ретельно перемішати.
