    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо три оригінальні маринади для ідеальної курки
08.08.2025  21:59   Дмитро Колонєй

Готуємо три оригінальні маринади для ідеальної курки

Головна перевага курки – її вражаюча універсальність.

 
Як пише РЕДПОСТ, маринади - це відмінний спосіб зробити курку соковитішою і смачнішою. пропонуємо вам три унікальні рецепти маринадів, які подарують вашій страві неповторний смак та аромат. Ви зможете порадувати своєю близькою різноманітністю та оригінальністю!
 

Маринад із яблучного соку для курки

 

Продукти:

 
  • 200 мл яблучного соку
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. меленого чорного перцю
  • 1 ст. меленого імбиру
  • 1 ст. сушеного часнику
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Посолити яблучний сік.
  2. Перемішати до розчинення солі.
  3. Додати решту спецій.
  4. Ще раз перемішати, щоб вони поступово розподілилися.
 
 

Сливовий маринад для курки

 

Продукти:

  • 300 г сливи
  • 2 зубці часнику
  • 1 лимон
  • 1 ст. гірчиці
  • 1 ст. меду
  • 2 щіпки кориці
  • 1 щіпка пластівців чилі
  • 1 ч. л. паприки
  • 0,5 ч.л. меленої гвоздики
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Розділити зливу на половинки.
  2. Видалити кісточки.
  3. Протушкувати сливу в невелику каструлю із парою ложок води на 5 хвилин.
  4. Перетерти сливу через сито, щоб одержати пюре.
  5. Віджати лимонний сік.
  6. Подрібнити часник.
  7. Змішати всі інгредієнти маринаду в глибокій мисці до отримання маси.
 
 

Цитрусовий маринад для курки

 

Продукти:

 
  • 4 зубці часнику
  • 1 лайм
  • 1 апельсин
  • 1 лимон
  • 3 ст. соєвого соусу
  • 3 ст. оливкової олії
  • по 0,5 ч. л. сіль та чорний меленого перцю
  • 1 ч. л. розмарину
Читайте нас в  Facebook ,  Telegram  и  Instagram

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Видавити сік із усіх цитрусових.
  2. Процідити від кісточок.
  3. Додати олію з соєвим соусом у цитрусову суміш.
  4. Почавити часник.
  5. Додати сіль, перець, сушений розмарин і чавлений часник.
  6. Ретельно перемішати.

 

Тэги:  рецепт, маринад, курка, яблуко, сік, сливи, часник, олія, апельсин
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.08 Кулінарні рецепти Буряковий суп-пюре із яблуками: рецепт для спекотного дня 30.07 Кулінарні рецепти Рибний шик на вечерю: салат з тунцем та печеними овочами 29.07 Кулінарні рецепти Гострий соус з червоної смородини, помідорів та паприки на зиму
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 