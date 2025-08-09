    
09.08.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 серпня

Хмари, що вкривали небо у Харкові вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.

Народні прикмети

  • якщо ранок видався туманним – найближчими днями варто чекати дощу;
  • ясна й сонячна погода 9 серпня обіцяє теплу та суху осінь, а от дощ цього дня – знак вологої осені;
  • похолодання свідчить про ранній прихід зими;
  • західний вітер сьогодні – провісник швидкої зміни погоди;
  • грім 9 серпня – прикмета затяжної осені та сніжної зими;
  • якщо птахи вже замовкли – осінь зовсім не за горами.
