09.08.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Ваша енергія допоможе вирішити багато завдань. Але можливі конфлікти через боротьбу за лідерство.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Життєва енергія Овна на піку! Навіть якщо він сам її не відчуває, варто лише подолати інерцію – і сили з’являться. Найкраще переконатися в цьому, присвятивши час фізичній активності або нарешті взявшись за справу, яку давно відкладав. Результати можуть приємно здивувати.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Найкраще, що може зробити Телець, це провести час зі своїми найближчими та улюбленими людьми – з батьками та з дітьми. Зірки гороскопу радять Тельцю влаштувати для них маленький сюрприз, наприклад, організувати невелике свято, поїздку в планетарій або похід у кафе. Ви налаштовані на одну хвилю, ваші біоритми збігаються, і ви маєте чудовий шанс отримати справжню насолоду від суспільства один одного. А заразом – завести розмову про щось, про що іншим часом не наважувалися поговорити.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У Близнюках прокинеться великий оратор! Ну, якщо й не великий, то хоча б непоганий. Близнюкам буде що сказати і вони зуміють вдягнути свої слова в переконливу форму, щоправда, протягом дня вони можуть постійно стикатися з тим, що оточуючі не налаштовані слухати їх вічно. По-справжньому знайти вихід емоціям та словам Близнюки зможуть лише ввечері, у родинному колі та друзів. Зірки гороскопу радять їм організувати вечірку, де вони зможуть висловити все, що накипіло в них на душі!

Рак (22 червня – 23 липня)

Ніщо не змусить Рака згорнути зі свого шляху! Що б він не задумав, до якої б мети не йшов, його практично неможливо відволікти або тим більше спантеличити. Через це оточуючим, особливо тим, хто намагається відрядити Раком, може здаватися, що він як ніколи самовпевнений і впертий. Насправді Рак просто впевнений у тому, що робить, на всі сто відсотків. Також як і в тому, що ніхто не впорається з будь-яким завданням краще за нього.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев має бути готовим до несподіваних поворотів! Втім, навіть якщо він заздалегідь спланував цей день, від нього не потрібно відмовитись від намічених завдань та цілей. Так, його плани можуть змінитися, проте натомість ситуація відкриє перед ним нові можливості. Якщо Лев виявить гнучкість і стане вперто чіплятися за старий план дій, він зможе вчасно зорієнтуватися у новій обстановці і користуватися подарунками долі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може зіткнутися з непоступливістю та різкістю оточуючих, особливо колег по роботі. На щастя, сама вона матиме гнучкість і дипломатичність за двох, а тому здатна згладити гострі кути і погасити конфлікт ще в зародку. Взагалі, дипломатичність і делікатність Діви вигідно виділятиме її на загальному тлі, забезпечуючи їй симпатії осіб протилежної статі, друзів і навіть начальства.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези в колі навіть малознайомих людей почуватимуться як риба у воді – їхня соціальна активність б'є ключем! Зірки гороскопу радять їм не зациклюватися на своєму звичному колі спілкування та урізноманітнити його новими знайомствами. Чим більше нових осіб зустрінуть Терези на своїй дорозі, тим більше шансів за те, що вони знайдуть по-справжньому цікавих і потрібних їм людей.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде налаштований наполегливо, як ніколи, і націлений лише на перемогу! Навіть якщо в якійсь справі він зазнав краху, Скорпіон повторюватиме спроби знову і знову, доки не досягне успіху. Час ухвалення рішень минув, Скорпіону необхідно діяти. Зірки гороскопу кажуть, що проти його натиску не встоїть жодна фортеця. Щоправда, чим серйозніша мета Скорпіона, тим довше триватиме її облога.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцеві корисно трохи побути в ролі гуру, тому зірки гороскопу радять йому провести цей день у колі людей, молодших за віком, нижче за статусом чи рівнем професіоналізму. Іншими словами - у колі тих, хто буде налаштований вислуховувати повчальні історії Стрільця і ​​навіть зможе отримати з них практичну користь. Це благотворно позначиться і на самому Стрільці, і на його слухачах, яким Стрілець здатний дати справді цінні поради.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг у будь-якій справі буде налаштований по-бойовому! День не схиляє його братися за дрібні проекти, і швидше за все, Козеріг буде одержимий втіленням у життя глобальних, амбітних задумів. Навіть якщо не все складатиметься гладко, це його не збентежить: Козеріг бачить мету, готовий до труднощів і знає, що його не змусять звернути з дороги. Слова «хочу» та «могу» для Козерога – синоніми, і горе тим людям, які цього не зрозуміють!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію представиться можливість обдумати якесь рішення, від якого надалі багато залежатиме. На щастя, Водолій не налаштований рубати з плеча, він здатний ретельно зважити всі за і проти. Завдяки аналітичним здібностям, що загострилися в цей день, він зуміє все продумати і передбачити. В результаті рішення, яке ухвалить Водолій, буде застраховане від помилок.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть схильні демонструвати впертість з будь-якого приводу! При цьому спроби оточуючих їх обдурити вони можуть приймати в багнети. Не дивно, що за такого категоричного настрою день здатний принести Рибам чимало прикрощів, хоча насправді жодних особливих причин для них немає. Щоб це зрозуміти, зірки гороскопу радять Рибам корінь будь-яких неприємностей шукати в собі, а не в інших.