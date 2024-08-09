09.08.2024 07:30 Рита Парфенова

9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.





Любов до читання породила кілька свят міжнародного статусу, присвячених книзі як унікальному культурному феномену. Це свято відзначають письменники, поети, літератори та видавці, друкарні та книгарні та лавки, ну і, звичайно, читачі – ті люди, для яких власне книга й створюється.



Для багатьох людей читання є основним хобі. Це захоплення не вимагає якоїсь особливої ​​підготовки, екіпірування та витрат, за винятком коштів на придбання книги, виділеної частини вільного часу на її читання, а також обстановки, яка не заважатиме зануритися у світ літературного твору. До речі про витрати на придбання книги: для окремих категорій людей, як і раніше, актуальним залишається відвідування бібліотек, які також приєднуються до святкування Дня книголюбів.



* * *



9 серпня відзначається День корінних народів світу. Корінним народам вдається зберігати свою самобутність, соціально-економічні та культурні особливості, відмінні від тих, які переважають у суспільному середовищі, в якому вони існують.



Незважаючи на всі культурні відмінності, перед корінними народами планети стоять спільні проблеми, пов'язані із захистом прав як самобутніх народів.



Нині у світі налічується близько 370 мільйонів представників корінних народів, які живуть у 90 країнах. При тому, що вони становлять менше ніж 5 відсотків світового населення, 15 відсотків найбідніших жителів планети припадають саме на них.

Також цього дня

У 480 р. до зв. е. триста спартанців героїчно перегородили шлях персам у Фермопіл. Цей подвиг настільки вразив людство, що історію трьохсот спартанців екранізували в Голлівуді двічі.



1483 – була відкрита Сикстинська капела – одна з найвидатніших пам'яток епохи Відродження.



1516 – помер Ієронімус Босх, нідерландський художник, один із найбільших майстрів Північного Відродження.



1859 – американець Натан Еймс запатентував ескалатор.



1899 – народилася Памела Треверс (за іншими даними, вона народилася 1906 року), англійська письменниця австралійського походження, яка вигадала найепічніший персонаж в історії світової педагогіки – Мері Поппінс.



1910 – мешканець Чикаго Альва Фішер запатентував електричну пральну машину. Існували раніше машини рухалися руками.



1914 – народилася Туве Янссон, фінська письменниця, яка подарувала дітям книги про мумі-тролів.



1938 – народився Леонід Кучма, екс-президент України (1994–2004 рр.).



1942 – в окупованому німцями Києві відбувся матч смерті, коли футболісти київського «Динамо» перемогли німецьку збірну «Люфтваффе» з рахунком 5:3. Ряд футболістів-киян було розстріляно, за легендою, за відмову програти зустріч.



1945 – через три дні після атомного бомбардування Хіросіми американці скинули другу атомну бомбу, названу «Товстуном», на Нагасакі. Загинули 74 тисячі людей.



1968 – народилася Джилліан Андерсон, американська актриса, вона ж агент Скаллі із «Секретних матеріалів».



1969 – у Каліфорнії за наказом глави релігійної секти Чарльза Менсона вбито актрису Шерон Тейт, дружину Романа Поланскі.



1973 – народився Олександр Пономарьов, український співак.



1978 – народилася Одрі Тоту, французька кіноактриса, яка вразила уяву практично всіх любителів кіно, знявшись у фільмі «Амелі».



1980 – шведський гурт ABBA у восьмий раз очолив британський хіт-парад з піснею «Winner Takes It All».



1986 – на рок-фестивалі в Небуорті (графство Хертфордшир) виступив гурт «Queen». Як потім виявилося, це був 658-й та останній концерт колективу.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Олексій, Петро, Яків.



за Юліанським календарем: Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Микола, Наум, Платон.