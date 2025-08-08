08.08.2025 21:33 Дмитро Колонєй

Потрапила до лікарні постраждала від удару ворога старенькі на Харківщині

Місто Харківщини втретє опинулося під обстрілом росіян.

Як повідомляє РЕДПОСТ, росіяни завдали кілька ударів по Куп'янську.

8 серпня 2025 року близько 8:30 внаслідок удару безпілотника по м. Купʼянськ поранення отримала 70-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні.

Орієнтовно о 9:00 внаслідок атаки FPV-дрона поранення дістали двоє людей — 69-річний чоловік та 66-річна жінка. 63-річний чоловік отримав поранення внаслідок ранкового ворожого обстрілу Купʼянська. За попередніми даними, окупанти застосували реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).

Близько 15:00 внаслідок чергової атаки ворога по Купʼянську дістала поранення 86-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу під ворожими ударами опинилися Харків і ще сім населених пунктів Харківської області.