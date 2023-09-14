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14.09.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Готуємо справжній яблучний оцет із соку

Пояснюємо як приготувати оцет у домашніх умовах.

Як приготувати справжній яблучний оцет із соку
 
Як пише РЕДПОСТ, про користь яблучного оцту для лікування запаленого горла, покращення стану шкіри, його антибактеріальних властивостях, здатності усувати деякі неприємні запахи або застосування при схудненні, можна читати лекції. Даний рецепт – з натуральних продуктів, без дріжджів та добавок.
 

Що варто врахувати

  • При використанні солодких яблук можна обмежитись 50 г цукру.

Яблучний оцет із соку

Як приготувати справжній яблучний оцет із соку

Продукти:

  • 1 кг яблук,
  • 100 г цукру.

Покроковий рецепт приготування

Як приготувати справжній яблучний оцет із соку

 

  1. Яблука ретельно помити.
  2. З цілих яблук за допомогою соковитискача приготувати сік.
  3. Додати|добавляти| цукор.
  4. Розлити сік по банкам.
  5. Покрити марлею
  6. Залишити в теплому темному місці. За цей час у банці утворюється плівка, її не слід чіпати, щоб вона не осіла.
  7. Через 2 місяці оцет готовий.
  8. Готовий оцет профільтрувати через марлю.
  9. Пляшки щільно закрити корками.
  10. Закупорити воском
  11. Зберігати у прохолодному місці.

Нагадаємо, рніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати овочеві бульонні кубики на зиму.

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Тэги:  рецепт, оцет, яблука, цукор
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