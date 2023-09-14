14.09.2023 21:57 Дмитро Колонєй
Готуємо справжній яблучний оцет із соку
Пояснюємо як приготувати оцет у домашніх умовах.
Як пише РЕДПОСТ
, про користь яблучного оцту для лікування запаленого горла, покращення стану шкіри, його антибактеріальних властивостях, здатності усувати деякі неприємні запахи або застосування при схудненні, можна читати лекції. Даний рецепт – з натуральних продуктів, без дріжджів та добавок.
Що варто врахувати
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При використанні солодких яблук можна обмежитись 50 г цукру.
Яблучний оцет із соку
Продукти:
Покроковий рецепт приготування
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Яблука ретельно помити.
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З цілих яблук за допомогою соковитискача приготувати сік.
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Додати|добавляти| цукор.
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Розлити сік по банкам.
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Покрити марлею
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Залишити в теплому темному місці. За цей час у банці утворюється плівка, її не слід чіпати, щоб вона не осіла.
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Через 2 місяці оцет готовий.
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Готовий оцет профільтрувати через марлю.
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Пляшки щільно закрити корками.
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Закупорити воском
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Зберігати у прохолодному місці.
Нагадаємо, рніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати овочеві бульонні кубики на зиму.
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