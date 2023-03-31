    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо пісний яблучний рулет
31.03.2023  21:59   Дмитро Колонєй

Готуємо пісний яблучний рулет

Смачна страва монастирської кухні.

 
Як пише РЕДПОСТ, яблучний рулет - ше один вариант урізноманитнити меню у піст.
    

Пісний рулет із яблуком:

Продукти:

  • 250 мл води,
  • 3,5 склянки борошна,
  • 30 г пресованих дріжджів,
  • 50 мл рослинної олії,
  • сіль,
  • цукор,
  • 2 яблука,
  • 1 чайна ложка кориці
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Приготувати опару з води, дріжджів та жменьки борошна. Дати їй підійти.
  2. Додати щіпку цукру та солі, олію і розмішати до розчинення кристалів.
  3. Додати інше борошно, вимішуючи тісто.
  4. Відправити на вистоювання на 20 хвилин.
  5. Яблука нарізати дрібним кубиком і злегка обсмажити на олії.
  6. Додати цукор та мелену корицю.
  7. Тісто розкотити в довгий сочень і перенести на лист.
  8. Викласти начинку без сиропу та рівномірно розподілити її.
  9. Підвернути краї тіста і защипнути їх. Обмазати зверху сиропом.
  10. Випікати 20 хвилин|мінути| при температурі 170 градусів.
Нагадуємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати гарбуз по-корейськи.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 
 

Тэги:  рецепт, рулет, яблука
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.03 Кулінарні рецепти Готуємо овочеву закуску: Гарбуз по-корейськи 29.03 Кулінарні рецепти Готуємо яскравий овочевий рататуй у духовці 28.03 Кулінарні рецепти Готуємо печиво "Великодні гнізда"
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 