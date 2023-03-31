31.03.2023 21:59 Дмитро Колонєй
Готуємо пісний яблучний рулет
Смачна страва монастирської кухні.
Як пише РЕДПОСТ
, яблучний рулет - ше один вариант урізноманитнити меню у піст.
Пісний рулет із яблуком:
Продукти:
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250 мл води,
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3,5 склянки борошна,
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30 г пресованих дріжджів,
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50 мл рослинної олії,
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сіль,
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цукор,
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2 яблука,
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1 чайна ложка кориці
Покроковий рецепт приготування
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Приготувати опару з води, дріжджів та жменьки борошна. Дати їй підійти.
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Додати щіпку цукру та солі, олію і розмішати до розчинення кристалів.
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Додати інше борошно, вимішуючи тісто.
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Відправити на вистоювання на 20 хвилин.
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Яблука нарізати дрібним кубиком і злегка обсмажити на олії.
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Додати цукор та мелену корицю.
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Тісто розкотити в довгий сочень і перенести на лист.
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Викласти начинку без сиропу та рівномірно розподілити її.
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Підвернути краї тіста і защипнути їх. Обмазати зверху сиропом.
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Випікати 20 хвилин|мінути| при температурі 170 градусів.
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