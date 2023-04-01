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01.04.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 квятня

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 72%. Температура повітря +6°...+5°C (відчувається як +4°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 31%. Температура повітря +7°...+9°C (відчувається як +3°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +8°...+7°C (відчувається як +3°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

Хмарне небо в ніч проти 1 квітня сповіщає, що найближчим часом заморозків не буде.
На світанку помітили зорі – будуть морози.
Біля водойми чутно гуркіт води – літом буде хороший урожай.
Птахи літають низько — до дощу.

 

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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