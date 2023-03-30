30.03.2023 23:49 Дмитро Колонєй
Готуємо овочеву закуску: Гарбуз по-корейськи
Страва, яка має сподобатися любителям гостренького.
Як пише РЕДПОСТ
, гарбуз - дуже цінний плід, з безліччю вітамінів та мікроелементів. Тому варто скуштувати щей цей рецепт.
Гарбуз по-корейськи
Продукти на 4 порції:
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Гарбуз 400 гр.
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Мед 1 ст. л.
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Цибуля ріпчаста 1 шт.
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Часник 2 зубч.
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Перець гострий 2-3 шт. (або третина звичайного перцю чилі)
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Олія соняшникова 50 мл
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Приправа для моркви корейською 2 ч.л.
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Яблучний оцет 2 ст. л.
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Сіль 0,5 ч. л.
Покроковий рецепт приготування
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Гарбуз вимити і зняти шкірку.
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Видалити внутрішній край та насіння.
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Цибулину очистити, тонко порізати півкільцями і обсмажити на олії до м'якості.
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Гарбуз натерти на тертці для овочів корейською.
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Покласти в салат смажену цибулю.
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Додати спеції, оцет, мед, сіль, часник, гострий перець.
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Залити гарячою олією (від смаження цибулі).
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Перемішати та відправити в холодильник на 2 години.
Гарбуз по-корейськи готовий!
Смачного!
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