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30.03.2023  23:49   Дмитро Колонєй

Готуємо овочеву закуску: Гарбуз по-корейськи

Страва, яка має сподобатися любителям гостренького.

Як приготувати гарбуз по-корейськи
 
Як пише РЕДПОСТ, гарбуз - дуже цінний плід, з безліччю вітамінів та мікроелементів. Тому варто скуштувати щей цей рецепт.
 

Гарбуз по-корейськи

Продукти на 4 порції:

  • Гарбуз 400 гр.
  • Мед 1 ст. л.
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Часник 2 зубч.
  • Перець гострий 2-3 шт. (або третина звичайного перцю чилі)
  • Олія соняшникова 50 мл
  • Приправа для моркви корейською 2 ч.л.
  • Яблучний оцет 2 ст. л.
  • Сіль 0,5 ч. л.

Покроковий рецепт приготування

  1. Гарбуз вимити і зняти шкірку.
  2. Видалити внутрішній край та насіння.
  3. Цибулину очистити, тонко порізати півкільцями і обсмажити на олії до м'якості.
  4. Гарбуз натерти на тертці для овочів корейською.
  5. Покласти в салат смажену цибулю.
  6. Додати спеції, оцет, мед, сіль, часник, гострий перець.
  7. Залити гарячою олією (від смаження цибулі).
  8. Перемішати та відправити в холодильник на 2 години.
Гарбуз по-корейськи готовий!
Смачного!
 
 
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Тэги:  рецепт, гарбуз, овочі, цибуля, мед
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