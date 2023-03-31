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31.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 березня

У Харкові небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів.

уточки в пруду

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер північно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+9°C (відчувається як +6°C). Вітер північно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +8°...+6°C (відчувається як +6°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє квітування кульбаби.
  • Якщо на схилах пагорбів вже розпустилися квіти мати-й-мачухи, квітень теплим буде.
  • Вже з'явилися комарі — буде тепла і сонячна погода.
  • Якщо до цього дня прилітало багато лебедів, весна буде теплою.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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