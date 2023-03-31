Прогноз погоди у Харкові на 31 березня

У Харкові небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер північно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+9°C (відчувається як +6°C). Вітер північно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +8°...+6°C (відчувається як +6°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
День ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Єдине «але»: намагайтеся якнайменше траплятися на очі начальству – воно може бути надмірно вимогливим.
У Харкові небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів.
Щорічно 31 березня проводиться День резервного копіювання або День бекапу.
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