02.02.2023 21:35
Ніжний гарбузовий пиріг з вершковою глазур'ю
Пишний гарбузовий бісквіт із глазур'ю із вершкового сиру.
Як пише РЕДПОСТ
, такий пиріг не забере у вас багато часу на його приготування, а гарбузовий бісквіт ви можете використовувати як основу для торта, якщо у вас дозволяє час і багата фантазія.
Гарбузовий пиріг з вершковою глазур'ю
Продукти:
Для гарбузового бісквіту:
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2 склянки борошна
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1 ½ склянки цукру
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1 чайна ложка соди
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2 чайні ложки розпушувача
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2 чайні ложки меленої кориці
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3 курячі яйця кімнатної температури
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1 склянка рослинної або оливкової олії
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1 банка (425 гр) гарбузового пюре
Для вершкової глазурі:
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250 гр вершкового сиру кімнатної температури
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8 столових ложок вершкового масла кімнатної температури
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1 склянка цукрової пудри
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2 чайні ложки екстракту ванілі
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Горіхи пекан для прикраси (за бажанням)
Покроковий рецепт приготування
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Попередньо розігрійте духовку до 180°С.
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Противень або форму для випікання бісквіту змастіть тонким шаром вершкового масла.
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У велику миску просійте 2 склянки борошна, 2 чайні ложки соди, додайте 1 ½ склянки цукру, 2 чайні ложки розпушувача та 2 чайні ложки кориці.
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Ретельно перемішайте сипкі інгредієнти віночком.
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Для приготування глазурі змішайте всі інгредієнти в мисці та почніть збивати міксером, поступово збільшуючи швидкість.
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Дійшовши до найвищої швидкості, збийте глазур протягом 2-3 хвилин до отримання легкої пухнастої маси.
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В окремій мисці за допомогою міксера або віночком ретельно збийте 3 курячі яйця кімнатної температури зі склянкою рослинної олії та банкою гарбузового пюре.
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Додайте збите гарбузове пюре до сипких інгредієнтів і ретельно збийте до однорідної маси.
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Перелийте тісто у форму для випічки і випікайте в розігрітій до 180°С духовці протягом 35-45 хвилин (пропечений біксвіт можна проткнути зубочисткою і якщо вона залишиться чистою, то він готовий).
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Готовий бісквіт дістаньте з духовки та остудіть у формі для випікання. Глазур варто наносити тільки на добре остиглий пиріг.
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Розподіліть її по поверхні гарбузового бісквіту за допомогою ножа або шпателя.
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За бажання прикрасьте пиріг рубаними горіхами пекан і подавайте до столу.
Смачного!
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