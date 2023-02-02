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02.02.2023  21:35   

Ніжний гарбузовий пиріг з вершковою глазур'ю

Пишний гарбузовий бісквіт із глазур'ю із вершкового сиру.

Як пише РЕДПОСТ, такий пиріг не забере у вас багато часу на його приготування, а гарбузовий бісквіт ви можете використовувати як основу для торта, якщо у вас дозволяє час і багата фантазія.
 

Гарбузовий пиріг з вершковою глазур'ю

 

Продукти:

 

Для гарбузового бісквіту:

 

  • 2 склянки борошна
  • 1 ½ склянки цукру
  • 1 чайна ложка соди
  • 2 чайні ложки розпушувача
  • 2 чайні ложки меленої кориці
  • 3 курячі яйця кімнатної температури
  • 1 склянка рослинної або оливкової олії
  • 1 банка (425 гр) гарбузового пюре

Для вершкової глазурі:

 

  • 250 гр вершкового сиру кімнатної температури
  • 8 столових ложок вершкового масла кімнатної температури
  • 1 склянка цукрової пудри
  • 2 чайні ложки екстракту ванілі
  • Горіхи пекан для прикраси (за бажанням)
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Попередньо розігрійте духовку до 180°С.
  2. Противень або форму для випікання бісквіту змастіть тонким шаром вершкового масла.
  3. У велику миску просійте 2 склянки борошна, 2 чайні ложки соди, додайте 1 ½ склянки цукру, 2 чайні ложки розпушувача та 2 чайні ложки кориці.
  4. Ретельно перемішайте сипкі інгредієнти віночком.
  5. Для приготування глазурі змішайте всі інгредієнти в мисці та почніть збивати міксером, поступово збільшуючи швидкість.
  6. Дійшовши до найвищої швидкості, збийте глазур протягом 2-3 хвилин до отримання легкої пухнастої маси.
  7. В окремій мисці за допомогою міксера або віночком ретельно збийте 3 курячі яйця кімнатної температури зі склянкою рослинної олії та банкою гарбузового пюре.
  8. Додайте збите гарбузове пюре до сипких інгредієнтів і ретельно збийте до однорідної маси.
  9. Перелийте тісто у форму для випічки і випікайте в розігрітій до 180°С духовці протягом 35-45 хвилин (пропечений біксвіт можна проткнути зубочисткою і якщо вона залишиться чистою, то він готовий).
  10. Готовий бісквіт дістаньте з духовки та остудіть у формі для випікання. Глазур варто наносити тільки на добре остиглий пиріг.
  11. Розподіліть її по поверхні гарбузового бісквіту за допомогою ножа або шпателя.
  12. За бажання прикрасьте пиріг рубаними горіхами пекан і подавайте до столу.

Смачного!

 

Тэги:  рецепт, пирог, гарбуз
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