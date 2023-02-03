03.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 лютого

У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря -2°...0°C (відчувається як -4°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 20%. Температура повітря °+3°...0°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 23%. Температура повітря 0°...-2°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Народні прикмети

Яскраво-червоний захід 3 лютого прогнозував морозний ясний завтрашній день.

Ранню весну 3 лютого можна передбачити, яким буде день. Якщо сонячний, то березень буде теплим.

Якщо вдень сонце світить яскраво, то влітку на фруктових деревах плоди червиві будуть, а якщо воно за хмари ховається – чисті та великі.



