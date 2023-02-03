Прогноз погоди у Харкові на 3 лютого

У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря -2°...0°C (відчувається як -4°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 20%. Температура повітря °+3°...0°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 23%. Температура повітря 0°...-2°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Сьогодні особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою – обговорення, плани, розробки, навчання, наукова робота.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою.
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