03.02.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 3 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою – обговорення, плани, розробки, навчання, наукова робота.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен схильний говорити те, що думає, прямо в обличчя! І йому буде що сказати, адже день наділяє його здатністю помічати навіть найменші вади. З одного боку, прямолінійність здатна допомогти Овну вирішити якісь проблеми, проте вона може і спровокувати нові. Щоб уникнути конфліктів, зірки радять Овну звести до мінімуму спілкування, переключившись на повсякденні справи.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю не слід розслаблятися: від його уважності, передбачливості та недовірливості може залежати багато. Що б Телець не робив, йому слід діяти так, якби це було підписання важливого договору, в якому потрібно перевірити кожну букву і знайти можливу каверзу. Якщо ніякої каверзи немає - відмінно. Набагато гірше, якщо Телець не помітить небезпечну пастку. Його безтурботністю хтось відразу скористається у своїх інтересах.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам слід бути обережними: вони можуть бути об'єктом критики або навіть зазіхання на свої права. Не виключені також розгляди, позови або інші спірні питання, у які Близнюки ризикують виявитися втягнутими. Насамперед непорозуміння можуть бути пов'язані з грошима та майном Близнюків, проте можливі й робочі конфлікти та інші протистояння з оточуючими.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак буде суворий, але справедливий, – принаймні так йому здаватиметься. Він рішуче братиметься за справи, і відсутність ентузіазму в інших здатний прирівняти до саботажу. Що ж до оточуючих, то їм нелегко змиритися з командирським настроєм Рака. Зірки попереджають Рака про те, що якщо він дійсно хоче досягти результату, йому варто вибрати більш гнучкий підхід.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев має шанс відчути гармонію з собою і зі світом! День наділяє його рівновагою думок і почуттів, завдяки чому Лев чудово ладнатиме з оточуючими. У розмові він налаштований більше слухати, аніж говорити, тонко відчуваючи співрозмовника. Саме тому зірки радять Леву поговорити з кимось до душі, щоб прояснити спірні питання, попросити вибачення або освідчитися в коханні.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День дає Діві шанс різко змінити свою думку про щось або про когось. Можливо, виною тому буде нова інформація, а можливо – логічні роздуми самої Діви. Або якісь події, що розвивалися насамперед в одному напрямку, раптом кардинально змінять свій вектор. Так чи інакше, Діві варто приготуватися до того, що переконання часом здатні змінюватися, і навіть непорушні речі раптом можуть обернутися абсолютно несподіваною стороною.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть педантичними і уважними, як ніколи! Від їхнього пильного погляду ніщо не вкриється. Гороскоп обіцяє Терезам відмінні можливості в роботі, що вимагає повної зосередженості, – наприклад, у бухгалтерській справі, у навчанні чи науці. А ось з оточуючими їм нелегко порозумітися – Терези будуть настільки занурені у свої думки, що виринути на поверхню для світської розмови їм буде нелегко.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки радять Скорпіонові позбутися чогось старого і набридлого, щоб, згідно з вченням фен-шуй, звільнити у своєму житті місце для нового. Для цього Скорпіону варто зайнятися прибиранням і безжальним викиданням на смітник непотрібних речей. Звільнивши свої шафи від покладів сміття, Скорпіон відчує полегшення. Втім, таким же чином Скорпіон може звільнитися і від чогось ще – приміром, від вантажу провини, почуттів або нездійсненних планів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У відносинах з людьми багато що може дратувати Стрільця, виливаючись у суперечки та боротьбу амбіцій. Не виключено, що в якомусь питанні Стрілець захоче докопатися до істини – у цьому випадку своїми нескінченними розглядами він здатний будь-кого вивести з себе! Зірки радять йому зосередитись на справах, у яких Стрілець все вирішує сам, таких як наука, навчання чи власний бізнес. У них він випромінюватиме впевненість у собі і здатний досягти непоганих результатів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу не варто приймати відповідальних рішень і робити серйозні кроки – є ймовірність помилитися. Можливо, у нього мало інформації в якомусь питанні чи ця інформація неправильна. Крім того, у справах Козеріг не має достатньої рішучості – він може вагатися з приводу, не знаючи, як вчинити. Тож Козерогу треба не діяти, а лише планувати майбутні дії. І збирати відсутні відомості - згодом це йому знадобиться.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У Водолії може прокинутися бажання когось покритикувати, але піддаватися цьому не варто! День наділяє його підвищеною уважністю до дрібниць, так що в очі йому будуть кидатися навіть найменші помилки оточуючих. Втім, і до себе Водолій може виявляти самокритичність. Щоб не провести цей день у рятуванні від неіснуючих недоліків, йому треба перестати дивитися на кожну порошинку в мікроскоп.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби здатні несподівано дізнатися про щось нове і цікаве для себе, причому ця інформація може виявитися як зі знаком «плюс», так і зі знаком «мінус». День схиляє їх до того, щоб бути в центрі спілкування та вміти не лише говорити самим, а й уважно слухати. Зірки радять їм діяти за формулою: "Чаще користуйся вухами, ніж язиком". Наслідуючи цю пораду, Риби можуть стати володарем чиїхось секретів, планів, ідей або просто отримати хорошу їжу для роздумів.



