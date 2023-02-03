03.02.2023 07:30 Рита Парфенова

3 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою.

Для більшості людей назва ця однозначно і правильно сприймається як Всесвітній день боротьби з нецензурною лайкою. І відсвяткувати його варто, провівши день без вживання нецензурних слів та виразів у своїй промові.



Цікавий факт: перше місце у світі за кількістю нецензурних слів та виразів посідає англійська мова, друге – голландська. ТОП-3 мов, у яких найбільше використовується нецензурна лексика, замикає російську мову.

Прикмети дня

У цей день вшановується пам'ять преподобного Павла. Максима Грека у народі називали Утішителем. Вважалося, що кожна людина в Максимів день мала згадати добрим словом усіх, хто коли-небудь приходив йому на допомогу, а по можливості – і віддячити їхній справі.



Також у цей день молилися за благополуччя сім'ї. Подружжя виходило надвір, тримаючись за руки, і разом струшували з дерев іній. При цьому говорили: «Що Бог об'єднав, то людині роз'єднати не під силу».



За старих часів була така приказка: "Якщо місяць ковзав, у хмару білий ріг встромив - буде добре жито та борошно в сито" - молодий місяць у хмарах вказував на хороший урожай. А ось ясне небо віщувало недорід. Яскраво-червоний захід сонця 3 лютого вказував на морозний ясний завтрашній день; а ясна погода – на ранню весну. Якщо вдень сонце яскраво світить, то влітку на фруктових деревах плоди червиві будуть, а якщо воно за хмари ховається, плоди будуть чисті і здорові.

Також цього дня

У 1809 році народився Фелікс Мендельсон, німецький композитор, автор маршу наречених.



1815 – у Швейцарії засновано першу у світі фабрику з виробництва сиру.



1863 - 27-річний американський журналіст Семюел Ленгхорн Клеменс вперше підписав свою розповідь псевдонімом Марк Твен.



1874 – народилася Гертруда Стайн, американська письменниця.



1961 – у Нью-Йорку Боб Ділан на апаратурі своїх друзів записав перші пісні у своєму виконанні.



1966 – АМС Місяць-9, запущений 31 січня, вперше у світі здійснила м'яку посадку на поверхню Місяця в районі Океану Бур і передала першу місячну фотопанораму.



1984 – у Лонг-Біч (Каліфорнія) народилася перша дитина, зачата методом in vivo (штучне запліднення жінки-донора з подальшою імплантацією в організм матері).



1994 – Верховна рада України ратифікувала у повному обсязі Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1).



2003 – Міністерство освіти та науки України затвердило положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України».



2005 – найдорожча у світі газета вийшла у Китаї. Спеціальний випуск Economic Daily у місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері (вартість одного екземпляра газети складала 8000 доларів США).



2009 – Міжнародний суд у Гаазі виніс вердикт щодо статусу українського острова Зміїний та шельфу у Північно-Західному Чорномор'ї. Зміїний визнаний саме островом, як на тому наполягала Україна (а не скелею, як доводили румуни).



2010 – скульптура роботи швейцарського майстра Альберто Джакометті «Людина, яка крокує» («l'homme qui marche») була продана на аукціоні sotheby's за рекордну суму 65 мільйонів фунтів (104,3 мільйона доларів).



2011 – організація «Репортери без кордонів» заявила, що у рейтингу свободи слова «Репортерів без кордонів» Україна за рік президентства Януковича знизилася на 42 позиції та посідає 131-е місце – після Іраку.



2014 – під час Революції гідності у Києві ветерани-афганці та «Правий сектор» провели власні переговори з МВС та СБУ щодо звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію. Апеляційний суд відпустив ще 8 затриманих на Грушевського. Комендант Євромайдану підтвердив, що майданівці готові звільнити частину вулиці Грушевського, зокрема, якщо їх побратимів силовики випустять з-під арешту. Вночі у столиці спалахнули 4 машини.

Іменини відзначають:

Агнія, Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим.



