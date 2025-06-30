30.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 червня

У Харкові вранці пануватиме безхмарна погода, проте вдень і надвечір небо поступово затягнеться хмарами. Опади малоймовірні до самого вечора, тоді як у вечірній час можливий дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.

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Народні прикмети

ранкова роса віщує ясну погоду та щедрий врожай;

багато роси рано-вранці – літо буде спекотним, а осінь пізньою;

на небі хмари мають жовтуватий відтінок – до затяжної грози;

білі хмари пливуть проти вітру до негоди;

дме з півдня – очікується спека, з півночі – похолодання;

дощ із грозою говорить про врожайне літо, особливо для ягід і фруктів;

багато комарів та мошок увечері передбачає швидкий дощ.