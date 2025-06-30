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30.06.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 червня

У Харкові вранці пануватиме безхмарна погода, проте вдень і надвечір небо поступово затягнеться хмарами. Опади малоймовірні до самого вечора, тоді як у вечірній час можливий дощ.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.

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Народні прикмети

  • ранкова роса віщує ясну погоду та щедрий врожай;
  • багато роси рано-вранці – літо буде спекотним, а осінь пізньою;
  • на небі хмари мають жовтуватий відтінок – до затяжної грози;
  • білі хмари пливуть проти вітру до негоди;
  • дме з півдня – очікується спека, з півночі – похолодання;
  • дощ із грозою говорить про врожайне літо, особливо для ягід і фруктів;
  • багато комарів та мошок увечері передбачає швидкий дощ.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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