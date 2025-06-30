Прогноз погоди у Харкові на 30 червня

У Харкові вранці пануватиме безхмарна погода, проте вдень і надвечір небо поступово затягнеться хмарами. Опади малоймовірні до самого вечора, тоді як у вечірній час можливий дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.
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Сьогодні зірки радять проявити рішучість і енергійність, уникаючи будь‑яких неясностей у спілкуванні, щоб не витрачати день на беззмістовні суперечки. Удача буде на боці тих, хто точно знає, чого хоче.
У Харкові вранці пануватиме безхмарна погода, проте вдень і надвечір небо поступово затягнеться хмарами. Опади малоймовірні до самого вечора, тоді як у вечірній час можливий дощ.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
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