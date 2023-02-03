Про стан бойових дій у Харківській області на 3 лютого

На прикордонних ділянках Харківської області з рф ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів:
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Сьогодні особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою – обговорення, плани, розробки, навчання, наукова робота.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою.
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