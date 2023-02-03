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03.02.2023  08:11   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 3 лютого

На прикордонних ділянках Харківської області з рф ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 2 по3 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 18 населеним пунктам Харківщини.
 
На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів:
  • Ветеринарне,
  • Козача Лопань,
  • Стрілеча,
  • Глибоке,
  • Зелене,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Гатище,
  • Вовчанськ,
  • Вовчанські Хутори,
  • Охрімівка
  • Новомлинське.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів:

  • Дворічна,
  • Голубівка,
  • Куп’янськ,
  • Кучерівка,
  • Кислівка,
  • Котлярівка.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що країна-агресорка готується до наступу на сході України.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии, харьков
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