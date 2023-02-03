03.02.2023 08:31 Рита Парфенова

Харків на ранок 3 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 2 по 3 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів. Ще п’ять разів надзвичайники перевіряли місця обстрілів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 3 лютого.

Пожежі внаслідок обстрілів сталися у Харківському та Куп’янському районах області.



Вранці 2 лютого ворог взавдав удару по прикордонному селищу Козача Лопань Дергачівської громади. Близько 07:20 снаряд влучив у адміністративну будівлю. В її підвальному приміщенні сталась пожежа на площі 8 кв.м. Рятувальники 63-го ДПРП ліквідували вогонь о 08:10. Постраждалих немає.



Близько часу дня обстрілу зазнали селище Дворічна Куп¦янськогу району. Ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. Зайнялася пожежа на площі 100 кв.м. Її гасінням рятувальники 14-ї ДРПЧ займалися майже годину. Людей в будинку не було.



Вже о 19:47 вогнеборці з м. Куп’янська та їхні колеги з Луганська виїхали на гасіння пожежі, що також трапилась внаслідок обстрілу, у селі Благодатівка Кіндрашівської громади. Там горіла приватна господарча споруда на плащі 100 кв.м. О 21:45 вогонь ліквідували. На щастя тут також ніхто не постраждав.



5 разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів.

Перевіркою встановлено:

у селі Кругляківка зазнали пошкоджень приватний будинок та легковий автомобіль, поранено 46-річного чоловіка;

у м. Куп’янську влучило по приватному подвір’ю, поранено 67-річну господарку;

також у Куп’янську пошкоджене ще одне приватне домогосподарство (зруйновано стіну господарчої споруди), постраждалих немає;

у м. Вовчанську пошкоджені 4 приватні домоволодіння, без постраждалих;

у м. Барвінкове обстрілом зруйнований приватний будинок. Рятувальники 61-ї ДРПЧ деблокували з-під завалів 70-річного чоловіка, врятувавши йому життя. На жаль ще двоє чоловіків не вижили. Їхні тіла надзвичайники також дістали з-під завалів.

Загалом за добу з 2 по 3 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили окупанти своїми обстрілами;

5 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по3 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 18 населеним пунктам Харківщини.



