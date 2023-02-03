Харків на ранок 3 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 2 по 3 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів. Ще п’ять разів надзвичайники перевіряли місця обстрілів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 3 лютого.
Пожежі внаслідок обстрілів сталися у Харківському та Куп’янському районах області.
Вранці 2 лютого ворог взавдав удару по прикордонному селищу Козача Лопань Дергачівської громади. Близько 07:20 снаряд влучив у адміністративну будівлю. В її підвальному приміщенні сталась пожежа на площі 8 кв.м. Рятувальники 63-го ДПРП ліквідували вогонь о 08:10. Постраждалих немає.
Близько часу дня обстрілу зазнали селище Дворічна Куп¦янськогу району. Ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. Зайнялася пожежа на площі 100 кв.м. Її гасінням рятувальники 14-ї ДРПЧ займалися майже годину. Людей в будинку не було.
Вже о 19:47 вогнеборці з м. Куп’янська та їхні колеги з Луганська виїхали на гасіння пожежі, що також трапилась внаслідок обстрілу, у селі Благодатівка Кіндрашівської громади. Там горіла приватна господарча споруда на плащі 100 кв.м. О 21:45 вогонь ліквідували. На щастя тут також ніхто не постраждав.
5 разів рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів.
Перевіркою встановлено:
Загалом за добу з 2 по 3 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по3 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 18 населеним пунктам Харківщини.
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