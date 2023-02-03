03.02.2023 09:07 Рита Парфенова

На Харківщині чоловіка врятували з-під завалів зруйнованого обстрілом будинку, його сини загинули (фото)

Дві людини загинули, ще дві отримали поранення внаслідок обстрілів країною-агресоркою населених пунктів Харківської області протягом доби з 2 по 3 лютого 2023 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ранкове зведення ХОВА, окупанти обстрілювали переважно приватні житлові забудови населених пунктів Харківської області. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі.

Протягом минулої доби ворог продовжував масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.





Близько 4:30 ранку 3 лютого ворог обстріляв м. Барвінкове Ізюмського району. Обстрілом зруйнований приватний будинок. Рятувальники 61-ї ДРПЧ деблокували з-під завалів 70-річного чоловіка, постраждалого госпіталізували до медичної установи. Двоє його синів, 49 та 42 років, загинули. Їхні тіла надзвичайники дістали з-під завалів.





У Вовчанську постраждала жінка 51 року. Отримала необхідну медичну допомогу на місці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по3 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 18 населеним пунктам Харківщини.



