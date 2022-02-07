    
Главная Новости Харькова Кулинарные рецепты Как приготовить яблочный пирог на кефире, который будет вкуснее шарлотки: быстрый рецепт
07.02.2022  09:01   Евгений Клочко

Как приготовить яблочный пирог на кефире, который будет вкуснее шарлотки: быстрый рецепт

Яблочный пирог на кефире – это вкусная и достаточно простая сладость, которой можно порадовать всю семью. Это лакомство состоит из очень нежного теста с добавлением яблок. Его можно готовить в честь каких-либо праздников или ежедневно. Далее вы узнаете, как испечь яблочный пирог на кефире, который будет вкуснее шарлотки, а готовить его в разы легче, чем знаменитый десерт.

Яблочный пирог на кефире

Яблочный пирог — очень простое и вкусное лакомство

Лакомство, приготовленное по рецепту, который мы вам предлагаем, схоже с шарлоткой. Пирог получается вкусный, а главное не требует больших денежных расходов, так как в тесто добавляется кефир. Оно готовится намного быстрее и проще, чем для шарлотки. Следует смешать все нужные ингредиенты и отправить в духовку выпекаться.
 
Выпечка с использованием миндаля или кокосового масла получается дорогой, не каждая хозяйка готова на такие расходы. А данный пирог очень дешевый, потому что состоит из легкодоступных ингредиентов, которые можно найти на кухне любой хозяйки.
 
Яблочный пирог на кефире
 

Как испечь яблочный пирог на кефире

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления этого лакомства:
 
  • мука – 500 граммов;
  • 2 куриных яйца;
  • сахарный песок – 200 граммов;
  • половина чайной ложки соды;
  • соль – 1 щепотка;
  • яблоки – 3 штуки;
  • кефир – 200 мл.
 

Как правильно приготовить яблочный пирог:

 
  • В глубокую миску, в которой будет готовиться тесто, нужно вбить 2 куриных яйца и добавить сахарный песок. Полученную смесь взбить венчиком, чтобы полностью разошелся сахар. Далее необходимо добавить кефир и еще раз взбить при помощи венчика.
  • Затем насыпать чуть-чуть муки, добавить щепотку соли и соду и снова повторить процедуру с венчиком. Далее высыпать муку, которая осталась, чтобы тесто было более густое.
  • В итоге получается тесто, которое очень легко поднимается в духовке и не опадает, что довольно часто случается с шарлоткой.
  • Далее необходимо перелить тесто в форму и сверху положить яблоки, которые перед этим необходимо нарезать так, как вам нравится. Желательно перед нарезкой снять с фруктов кожицу, чтобы пирог получился нежным и сочным.
  • Ставим пирог в духовку примерно минут на 40. После этого достаем лакомство, которое получается в 100 раз вкуснее шарлотки. Далее пирог нужно выложить на тарелку. Перед подачей на стол присыпать сахарной пудрой по желанию.
Напомним, приготовить чебуреки в домашних условиях можно так, чтобы они были вкусные и с пузырьками. Есть много интересных рецептов, которые достойны внимания. Чебуреки могут стать сытной закуской, они подходят для застолья.
 
Источник:   Rsute
 Тэги:  рецепты, яблочный пирог, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.02 Кулинарные рецепты Как приготовить ленивые хрустящие хачапури с сыром на сковороде: рецепты теста на кефире 27.01 Кулинарные рецепты Как приготовить сочные, хрустящие чебуреки с пузырьками 24.01 Кулинарные рецепты Необычный завтрак из яиц: легкие и вкусные рецепты
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 