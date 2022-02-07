07.02.2022 09:01 Евгений Клочко

Как приготовить яблочный пирог на кефире, который будет вкуснее шарлотки: быстрый рецепт

Яблочный пирог на кефире – это вкусная и достаточно простая сладость, которой можно порадовать всю семью. Это лакомство состоит из очень нежного теста с добавлением яблок. Его можно готовить в честь каких-либо праздников или ежедневно. Далее вы узнаете, как испечь яблочный пирог на кефире, который будет вкуснее шарлотки, а готовить его в разы легче, чем знаменитый десерт.

Яблочный пирог — очень простое и вкусное лакомство

Лакомство, приготовленное по рецепту, который мы вам предлагаем, схоже с шарлоткой. Пирог получается вкусный, а главное не требует больших денежных расходов, так как в тесто добавляется кефир. Оно готовится намного быстрее и проще, чем для шарлотки. Следует смешать все нужные ингредиенты и отправить в духовку выпекаться.

Выпечка с использованием миндаля или кокосового масла получается дорогой, не каждая хозяйка готова на такие расходы. А данный пирог очень дешевый, потому что состоит из легкодоступных ингредиентов, которые можно найти на кухне любой хозяйки.

Как испечь яблочный пирог на кефире

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления этого лакомства:

мука – 500 граммов;

2 куриных яйца;

сахарный песок – 200 граммов;

половина чайной ложки соды;

соль – 1 щепотка;

яблоки – 3 штуки;

кефир – 200 мл.

Как правильно приготовить яблочный пирог:

В глубокую миску, в которой будет готовиться тесто, нужно вбить 2 куриных яйца и добавить сахарный песок. Полученную смесь взбить венчиком, чтобы полностью разошелся сахар. Далее необходимо добавить кефир и еще раз взбить при помощи венчика.

Затем насыпать чуть-чуть муки, добавить щепотку соли и соду и снова повторить процедуру с венчиком. Далее высыпать муку, которая осталась, чтобы тесто было более густое.

В итоге получается тесто, которое очень легко поднимается в духовке и не опадает, что довольно часто случается с шарлоткой.

Далее необходимо перелить тесто в форму и сверху положить яблоки, которые перед этим необходимо нарезать так, как вам нравится. Желательно перед нарезкой снять с фруктов кожицу, чтобы пирог получился нежным и сочным.

Ставим пирог в духовку примерно минут на 40. После этого достаем лакомство, которое получается в 100 раз вкуснее шарлотки. Далее пирог нужно выложить на тарелку. Перед подачей на стол присыпать сахарной пудрой по желанию.

Напомним, приготовить чебуреки в домашних условиях можно так, чтобы они были вкусные и с пузырьками. Есть много интересных рецептов, которые достойны внимания. Чебуреки могут стать сытной закуской, они подходят для застолья.