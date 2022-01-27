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27.01.2022  12:42   Евгений Клочко

Как приготовить сочные, хрустящие чебуреки с пузырьками

Приготовить чебуреки в домашних условиях можно так, чтобы они были вкусные и с пузырьками. Есть много интересных рецептов, которые достойны внимания. Чебуреки могут стать сытной закуской, они подходят для застолья.

Чебуреки сочные: пошаговый рецепт приготовления

Рецепт хрустящих чебуреков с пузырьками

Чебуреки принято делать с мясом в качестве начинки.
 

Ингредиенты:

 
  • пучок зелени;
  • специи на свой вкус;
  • соль по вкусу;
  • фарш из мяса (говядина, курятина по желанию) — 0,5 кг;
  • одна луковица;
  • мука — 4 стакана;
  • вода — 300 мл;
  • одно куриное яйцо;
  • масло сливочное — 1 столовая ложка;
  • масло растительное, которое подходит для жарки.
 

Приготовление:

 
  • первым делом следует отправить фарш в большую миску, добавить в него специи и соль. Зелень измельчить, лук очистить, мелко нарезать и также добавить к мясу. Все хорошенько перемешать;
  • теперь следует замесить тесто. Для этого муку обязательно просеять, после чего добавить чистую теплую воду с солью, предварительно растопленное сливочное масло и яйцо. Хорошенько перемешать;
  • полученное тесто необходимо разделить на части небольшого размера, после чего раскатать, чтобы получились кружочки;
  • добавить начинку, сложить пополам, скрепить края;
  • сковороду разогреть, добавить масло и обжарить лакомство с двух сторон до готовности.
 
После жарки следует выложить чебуреки на кухонную бумагу, чтобы лишний жир стек. Блюдо получается привлекательным на вид, с золотистой коркой. Подают его со сметаной.
 

Рецепт чебуреков с водкой

Чебуреки сочные: пошаговый рецепт приготовления

 
Такой рецепт необычный, но при этом популярный.
 

Ингредиенты:

 
  • соль на свой вкус;
  • луковица — 2 штуки;
  • фарш из любого мяса — 0,4 кг;
  • растительное масло, чтобы подходило для жарки;
  • сахар — 1 чайная ложка;
  • одно куриное яйцо;
  • водка — 30 граммов;
  • вода — 300 мл;
  • мука — 4 стакана.
 

Приготовление:

 
  • первым делом следует просеять муку, затем влить в нее крутой кипяток и аккуратно перемешать;
  • добавить яйцо, а также соль с сахаром с водкой. Перемешать;
  • замесить тесто руками. Оно не должно липнуть к столу, а получиться плотным и эластичным;
  • теперь следует подготовить начинку. Для этого мясо соединяется с солью, специями и луковицей, которую следует предварительно измельчить;
  • тесто разделить на кружки и раскатать каждый из них;
  • разложить начинку, после чего завернуть тесто и скрепить края;
  • в сковороду налить масло, разогреть и отправить в него чебуреки. Обжарить с двух сторон пока не появится приятная золотая корочка.
 
Такое блюдо получается хрустящим. Перед подачей рекомендуется посыпать свежей нарезанной зеленью.
 

Рецепт чебуреков с минеральной водой

Чебуреки сочные: пошаговый рецепт приготовления

 
Такое лакомство получается вкусным и хрустящим.
 

Ингредиенты:

 
  • соль на свой вкус;
  • луковица — 1 шутка;
  • фарш из любого мяса — 450 граммов;
  • масло растительное, которое подходит для жарки;
  • минеральная вода — 1,5 стакана;
  • мука — 4 стакана;
  • одно куриное яйцо.
 

Приготовление:

 
  • для начала следует влить минералку в глубокую посуду и добавить яйцо. Хорошенько перемешать;
  • добавить муку с солью и снова перемешать;
  • тесто должно получиться плотным. Оставить его в покое при комнатной температуре;
  • пока тесто отдыхает, следует приступить к начинке. Для этого мясную смесь смешать с солью и мелко нарезанной луковицей;
  • тесто разделить на части и раскатать каждую в кружок. Положить сверху начинку и завернуть. Скрепить края руками;
  • налить в сковороду масло, разогреть и обжарить лакомство с двух сторон до готовности.
 
Перед подачей следует выложить чебуреки на чистую кухонную бумагу, чтобы убрать лишний жир. Подавать можно, например, со сметаной, смешанной с нарезанным зеленым луком.
 
Ранее мы писали про легкие и вкусные реценты блюди из яиц для необычного завтрака.
 
Источник:   Rsute
 Тэги:  чебуреки, рецепты, харьков
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