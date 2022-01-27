27.01.2022 12:42 Евгений Клочко

Как приготовить сочные, хрустящие чебуреки с пузырьками

Приготовить чебуреки в домашних условиях можно так, чтобы они были вкусные и с пузырьками. Есть много интересных рецептов, которые достойны внимания. Чебуреки могут стать сытной закуской, они подходят для застолья.

Рецепт хрустящих чебуреков с пузырьками

Чебуреки принято делать с мясом в качестве начинки.

Ингредиенты:

пучок зелени;

специи на свой вкус;

соль по вкусу;

фарш из мяса (говядина, курятина по желанию) — 0,5 кг;

одна луковица;

мука — 4 стакана;

вода — 300 мл;

одно куриное яйцо;

масло сливочное — 1 столовая ложка;

масло растительное, которое подходит для жарки.

Приготовление:

первым делом следует отправить фарш в большую миску, добавить в него специи и соль. Зелень измельчить, лук очистить, мелко нарезать и также добавить к мясу. Все хорошенько перемешать;

теперь следует замесить тесто. Для этого муку обязательно просеять, после чего добавить чистую теплую воду с солью, предварительно растопленное сливочное масло и яйцо. Хорошенько перемешать;

полученное тесто необходимо разделить на части небольшого размера, после чего раскатать, чтобы получились кружочки;

добавить начинку, сложить пополам, скрепить края;

сковороду разогреть, добавить масло и обжарить лакомство с двух сторон до готовности.

После жарки следует выложить чебуреки на кухонную бумагу, чтобы лишний жир стек. Блюдо получается привлекательным на вид, с золотистой коркой. Подают его со сметаной.

Рецепт чебуреков с водкой

Такой рецепт необычный, но при этом популярный.

Ингредиенты:

соль на свой вкус;

луковица — 2 штуки;

фарш из любого мяса — 0,4 кг;

растительное масло, чтобы подходило для жарки;

сахар — 1 чайная ложка;

одно куриное яйцо;

водка — 30 граммов;

вода — 300 мл;

мука — 4 стакана.

Приготовление:

первым делом следует просеять муку, затем влить в нее крутой кипяток и аккуратно перемешать;

добавить яйцо, а также соль с сахаром с водкой. Перемешать;

замесить тесто руками. Оно не должно липнуть к столу, а получиться плотным и эластичным;

теперь следует подготовить начинку. Для этого мясо соединяется с солью, специями и луковицей, которую следует предварительно измельчить;

тесто разделить на кружки и раскатать каждый из них;

разложить начинку, после чего завернуть тесто и скрепить края;

в сковороду налить масло, разогреть и отправить в него чебуреки. Обжарить с двух сторон пока не появится приятная золотая корочка.

Такое блюдо получается хрустящим. Перед подачей рекомендуется посыпать свежей нарезанной зеленью.

Рецепт чебуреков с минеральной водой

Такое лакомство получается вкусным и хрустящим.

Ингредиенты:

соль на свой вкус;

луковица — 1 шутка;

фарш из любого мяса — 450 граммов;

масло растительное, которое подходит для жарки;

минеральная вода — 1,5 стакана;

мука — 4 стакана;

одно куриное яйцо.

Приготовление:

для начала следует влить минералку в глубокую посуду и добавить яйцо. Хорошенько перемешать;

добавить муку с солью и снова перемешать;

тесто должно получиться плотным. Оставить его в покое при комнатной температуре;

пока тесто отдыхает, следует приступить к начинке. Для этого мясную смесь смешать с солью и мелко нарезанной луковицей;

тесто разделить на части и раскатать каждую в кружок. Положить сверху начинку и завернуть. Скрепить края руками;

налить в сковороду масло, разогреть и обжарить лакомство с двух сторон до готовности.

Перед подачей следует выложить чебуреки на чистую кухонную бумагу, чтобы убрать лишний жир. Подавать можно, например, со сметаной, смешанной с нарезанным зеленым луком.