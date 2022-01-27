27.01.2022 12:42 Евгений Клочко
Как приготовить сочные, хрустящие чебуреки с пузырьками
Приготовить чебуреки в домашних условиях можно так, чтобы они были вкусные и с пузырьками. Есть много интересных рецептов, которые достойны внимания. Чебуреки могут стать сытной закуской, они подходят для застолья.
Рецепт хрустящих чебуреков с пузырьками
Чебуреки принято делать с мясом в качестве начинки.
Ингредиенты:
-
пучок зелени;
-
специи на свой вкус;
-
соль по вкусу;
-
фарш из мяса (говядина, курятина по желанию) — 0,5 кг;
-
одна луковица;
-
мука — 4 стакана;
-
вода — 300 мл;
-
одно куриное яйцо;
-
масло сливочное — 1 столовая ложка;
-
масло растительное, которое подходит для жарки.
Приготовление:
-
первым делом следует отправить фарш в большую миску, добавить в него специи и соль. Зелень измельчить, лук очистить, мелко нарезать и также добавить к мясу. Все хорошенько перемешать;
-
теперь следует замесить тесто. Для этого муку обязательно просеять, после чего добавить чистую теплую воду с солью, предварительно растопленное сливочное масло и яйцо. Хорошенько перемешать;
-
полученное тесто необходимо разделить на части небольшого размера, после чего раскатать, чтобы получились кружочки;
-
добавить начинку, сложить пополам, скрепить края;
-
сковороду разогреть, добавить масло и обжарить лакомство с двух сторон до готовности.
После жарки следует выложить чебуреки на кухонную бумагу, чтобы лишний жир стек. Блюдо получается привлекательным на вид, с золотистой коркой. Подают его со сметаной.
Рецепт чебуреков с водкой
Такой рецепт необычный, но при этом популярный.
Ингредиенты:
-
соль на свой вкус;
-
луковица — 2 штуки;
-
фарш из любого мяса — 0,4 кг;
-
растительное масло, чтобы подходило для жарки;
-
сахар — 1 чайная ложка;
-
одно куриное яйцо;
-
водка — 30 граммов;
-
вода — 300 мл;
-
мука — 4 стакана.
Приготовление:
-
первым делом следует просеять муку, затем влить в нее крутой кипяток и аккуратно перемешать;
-
добавить яйцо, а также соль с сахаром с водкой. Перемешать;
-
замесить тесто руками. Оно не должно липнуть к столу, а получиться плотным и эластичным;
-
теперь следует подготовить начинку. Для этого мясо соединяется с солью, специями и луковицей, которую следует предварительно измельчить;
-
тесто разделить на кружки и раскатать каждый из них;
-
разложить начинку, после чего завернуть тесто и скрепить края;
-
в сковороду налить масло, разогреть и отправить в него чебуреки. Обжарить с двух сторон пока не появится приятная золотая корочка.
Такое блюдо получается хрустящим. Перед подачей рекомендуется посыпать свежей нарезанной зеленью.
Рецепт чебуреков с минеральной водой
Такое лакомство получается вкусным и хрустящим.
Ингредиенты:
-
соль на свой вкус;
-
луковица — 1 шутка;
-
фарш из любого мяса — 450 граммов;
-
масло растительное, которое подходит для жарки;
-
минеральная вода — 1,5 стакана;
-
мука — 4 стакана;
-
одно куриное яйцо.
Приготовление:
-
для начала следует влить минералку в глубокую посуду и добавить яйцо. Хорошенько перемешать;
-
добавить муку с солью и снова перемешать;
-
тесто должно получиться плотным. Оставить его в покое при комнатной температуре;
-
пока тесто отдыхает, следует приступить к начинке. Для этого мясную смесь смешать с солью и мелко нарезанной луковицей;
-
тесто разделить на части и раскатать каждую в кружок. Положить сверху начинку и завернуть. Скрепить края руками;
-
налить в сковороду масло, разогреть и обжарить лакомство с двух сторон до готовности.
Перед подачей следует выложить чебуреки на чистую кухонную бумагу, чтобы убрать лишний жир. Подавать можно, например, со сметаной, смешанной с нарезанным зеленым луком.
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