28.04.2023 21:42 Дмитро Колонєй
Готуємо пісні чебуреки з кальмарами
Смачний та нетривіальний рецепт популярної страви.
Як пише РЕДПОСТ
, для цієї смачної страви потрібні продукти, які здебільшого завжди є в холодильнику. Та й часу він особливо на себе не відірве.
Пісні чебуреки з кальмарами
Продукти:
Тісто
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мінеральна вода - 300 мл,
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борошно - 500 - 600 г,
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олія рослинна - 50 г,
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оцет (70%) - 1 - 2 ч.л.,
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сіль - 1 ч.л. без гірки.
Начинка
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кальмар - 600-700 г,
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цибуля ріпчаста - 2 шт. (300 г),
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сіль - 1 ч.л.,
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перець чорний – 1 ч.л. без гірки.
Покроковий рецепт приготування
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У невелику ємність налити мінеральну воду, додати сіль, оцет, олію. Розмішати.
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Частинами вводити борошно.
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Замісити помірно круте тісто.
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Дати відпочити 15 хвилин.
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500 г чистого кальмара пропустити через м'ясорубку з великими гратами.
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Цибуля ріпчаста нарізати на кубики середнього розміру
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Пасерувати з олією до прозорості.
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З'єднати з фаршем із кальмару.
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Додати сіль|соль| 1 ч.л. та перець чорний 1 ч.л.
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Ретельно перемішати.
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Тісто розкотити на столі, посипаному борошном.
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Вирізати кружечки для чебуреків.
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Викласти столову ложку фаршу на тісто, розподілити, зліпити краї вилкою.
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Смажити чебуреки на добре розігрітій олії до золотистого — коричневого кольору.
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Олії потрібно багато, щоб чебуреки плавали.
Смачного!
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