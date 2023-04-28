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28.04.2023  21:42   Дмитро Колонєй

Готуємо пісні чебуреки з кальмарами

Смачний та нетривіальний рецепт популярної страви.

Як приготувати пісні чебуреки з кальмарами по-монастирськи
 
Як пише РЕДПОСТ, для цієї смачної страви потрібні продукти, які здебільшого завжди є в холодильнику. Та й часу він особливо на себе не відірве.
   

Пісні чебуреки з кальмарами

Продукти:

 

Тісто

 

  • мінеральна вода - 300 мл,
  • борошно - 500 - 600 г,
  • олія рослинна - 50 г,
  • оцет (70%) - 1 - 2 ч.л.,
  • сіль - 1 ч.л. без гірки.

Начинка

 

  • кальмар - 600-700 г,
  • цибуля ріпчаста - 2 шт. (300 г),
  • сіль - 1 ч.л.,
  • перець чорний – 1 ч.л. без гірки.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. У невелику ємність налити мінеральну воду, додати сіль, оцет, олію. Розмішати.
  2. Частинами вводити борошно.
  3. Замісити помірно круте тісто.
  4. Дати відпочити 15 хвилин.
  5. 500 г чистого кальмара пропустити через м'ясорубку з великими гратами.
  6. Цибуля ріпчаста нарізати на кубики середнього розміру
  7. Пасерувати з олією до прозорості.
  8. З'єднати з фаршем із кальмару.
  9. Додати сіль|соль| 1 ч.л. та перець чорний 1 ч.л.
  10. Ретельно перемішати.
  11. Тісто розкотити на столі, посипаному борошном.
  12. Вирізати кружечки для чебуреків.
  13. Викласти столову ложку фаршу на тісто, розподілити, зліпити краї вилкою.
  14. Смажити чебуреки на добре розігрітій олії до золотистого — коричневого кольору.
  15. Олії потрібно багато, щоб чебуреки плавали.
Смачного!
 

 


Тэги:  рецепт, чебуреки, борошно, олыя, цибуля, риба, сіль
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