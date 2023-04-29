    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 29 квітня
29.04.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 квітня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме вночі та вранці. Удень він послабшає і до вечора закінчиться.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 74%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +8°C). Вітер північний, 7 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 51%. Температура повітря +10°...+12°C (відчувається як +9°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +12°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо ярки заграють і знову замерзнуть – чекай перешкоди на врожай.
Грім цього дня обіцяє багатий урожай хлібу.
Якщо на вулицях багато хрущів, то найближчі тижні дощу не буде.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.04 Погода Прогноз погоди у Харкові на 30 квітня 28.04 Погода Прогноз погоди у Харкові на 28 квітня 27.04 Погода Прогноз погоди у Харкові на 27 квітня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 