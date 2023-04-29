29.04.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 квітня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме вночі та вранці. Удень він послабшає і до вечора закінчиться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 74%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +8°C). Вітер північний, 7 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 51%. Температура повітря +10°...+12°C (відчувається як +9°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +12°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо ярки заграють і знову замерзнуть – чекай перешкоди на врожай.

Грім цього дня обіцяє багатий урожай хлібу.

Якщо на вулицях багато хрущів, то найближчі тижні дощу не буде.



