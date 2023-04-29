Прогноз погоди у Харкові на 29 квітня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме вночі та вранці. Удень він послабшає і до вечора закінчиться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 74%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +8°C). Вітер північний, 7 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 51%. Температура повітря +10°...+12°C (відчувається як +9°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +12°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Якщо ярки заграють і знову замерзнуть – чекай перешкоди на врожай.
Грім цього дня обіцяє багатий урожай хлібу.
Якщо на вулицях багато хрущів, то найближчі тижні дощу не буде.
Присвятіть день творчості, спілкуванню, прогулянкам на природі та яскраві враження вам гарантовані. А ось у ділових питаннях будьте готові до того, що всі відносини сьогодні будуть будуватись за принципом особистих симпатій та антипатій.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
Щорічно в останню суботу квітня у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день ветеринарного лікаря
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