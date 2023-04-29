29.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 29 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Присвятіть день творчості, спілкуванню, прогулянкам на природі та яскраві враження вам гарантовані. А ось у ділових питаннях будьте готові до того, що всі відносини сьогодні будуть будуватись за принципом особистих симпатій та антипатій.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У гороскопі Овна переважатимуть яскраві сонячні емоції. Завдяки їм, де б Овен не знаходився, він здатний сяяти! Єдиний «мінус»: через своє емоційне піднесення, йому нелегко займатиметься побутовими справами, а копітка робота може постраждати через брак у Овна уважності. Зате він чудово почуватиметься там, де життя кипить і б'є ключем! Зірки радять йому обов'язково вибратися в кіно, на виставку, на танці – туди, де буде море спілкування, де Овен зможе повеселитися, і познайомитися, і себе показати.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець матиме шанс зіткнутися зі своїм минулим. Це може бути старий фотоальбом або спогади, що несподівано наринули. Не виключений і такий варіант, що Телець зустрінеться з людиною, котру давно не бачив, захоче відновити старий проект, або на світ випливе стара сімейна таємниця. Іншими словами, якісь події сьогоднішнього дня сягають корінням у минуле Тельця, чи то ностальгічні спогади дитинства, чи знахідка запорошеного скелета в шафі.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Завдяки своїй комунікабельності, Близнюки зможуть порозумітися з ким завгодно! День наділяє їх харизмою, вмінням утримувати увагу співрозмовника та заражати своїм ентузіазмом. Завдяки цьому їм відмінно вдаватиметься все, що пов'язано з кар'єрою, просуванням, переговорами і спілкуванням. Якщо Близнюки хочуть донести до начальства та колег свою ідею, шукають підтримки у оточуючих у якомусь проекті, не проти завести корисні знайомства або навіть зізнатися у коханні, кращого часу для цього не знайти.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може бути надто безтурботним із грошима! День наділяє його життєлюбністю та авантюрною жилкою, через що Рак здатний на непродумані витрати. Його легковажність може призвести до непотрібних покупок, кидання грошей на вітер (на задоволення та розваги), ризикованих вкладень. Крім того, Рак може стати легкою здобиччю шахраїв. Зірки попереджають: щоб гаманець Рака не надто схуд, йому доведеться контролювати кожен карбованець. А краще відкласти всі витрати та маніпуляції з фінансами на другий день.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Справи у Лева обіцяють просуватися легко, начебто самі собою! Втім, це не означає, що на його шляху зовсім не виявиться перешкод - просто Лев здатний жартома обходити перепони, що виникли, а якісь складності і зовсім подолає, навіть не помітивши. Багато в чому це заслуга інтуїції Лева – вона буде на висоті – а також гарного настрою та сонячного ставлення до життя. Адже не секрет, що перед позитивним настроєм пасують будь-які труднощі. У Лева ж, як обіцяє його гороскоп, цього настрою вистачить на все!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва буде сповнена суперечливих емоцій, які здатні захлиснути її з головою! Вона б і рада не піддаватися, але зробити це буде складно: день схиляє Діву не лише до емоційності, а й до спонтанності вчинків та почуттів. Через це сьогоднішні рішення Діви можуть виявитися несподіванкою навіть для неї самої. Якщо Діва не хоче, щоб її імпульсивні кроки призвели до помилок, їй необхідно весь день тримати себе в руках, заспокоюючи і зводячи нанівець свої раптові пориви.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки обіцяють: мрії та фантазії Терезів будуть настільки яскравими, що здатні впливати на реальність! Зірки радять їм не просто бездумно витати в хмарах, а зробити це до ладу. Щоб їх мрії здійснилися, Терезам необхідно як слід на них зосередитися. Якщо їхні бажання здійсненні, Терези, візуалізуючи їх, підвищать шанс того, що вони з часом здійсняться. Що це: чари, самообман чи просто потрібний настрій? Якщо Терези не спробують, то так і не дізнаються про це.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові просто необхідно дізнатися чи спробувати щось нове: його допитливість не знає меж! Найкраще йому вдаватиметься навчання та наукова праця, на дозвіллі ж Скорпіону варто заповнити якісь прогалини у своїх знаннях чи досвіді – наприклад, вирушити до музею, кіно чи місця, де він ще не бував. Навіть готуючи вечерю, Скорпіон може відмовитися від звичних рецептів. Крім того, Скорпіон підкорить будь-кого своїм амплуа прекрасного співрозмовника – переймаючи чужий досвід, він налаштований більше слухати, ніж говорити.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки віщують Стрільцю море спілкування! Навіть якщо він не буде цього прагнути, доля, швидше за все, змусить Стрільця вилізти зі свого домашнього барлога, відкрившись назустріч світу і людям. Втім, піддавшись цьому пориву, Стрілець не пошкодує: саме на нього чекають знайомства та зустрічі, які можуть виявитися вельми пізнавальними. Можливо, у процесі спілкування Стрілець натрапить на багатообіцяючу ідею, зав'яже корисні знайомства, а може, сьогоднішня романтична зустріч виллється у справжнє кохання.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Хоч би яку мету ставив перед собою Козеріг, він має всі шанси до неї наблизитися. У його гороскопі переважатимуть рішучість, переконаність у своїй правоті та величезна внутрішня сила. Завдяки цим якостям, Козеріг здатний будь-яку ситуацію обернути на свою користь і наблизити здійснення заповітної мрії. Тож якщо Козеріг давно виношував якісь плани, зірки закликають його почати діяти – сміливі люди самі творять свою долю!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У Водолія будуть загострені всі органи чуття: слух, зір, дотик, нюх. Зірки радять йому скористатися цим, щоб отримати справжнє задоволення від таких простих речей, як музика, кіно, хороша їжа або ніжний дотик улюблених рук. у суспільстві коханої людини Водолію буде добре як ніколи! Крім того, його шосте почуття – інтуїція – теж обіцяє бути на висоті, застерігаючи Водолія від помилок та допомагаючи цінними порадами.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть відрізнятися зайвою категоричністю, бачачи світ у чорно-білих тонах: «так» чи «ні», «добре» чи «погано» – начебто третього не дано! Їх категоричність і вимогливість навряд чи припадуть до душі оточуючим. Щоб коса не знайшла на камінь, Рибам варто бути терпимішими до людей та їхніх недоліків. Зірки радять їм сходити в картинну галерею або на виставку квітів, щоб згадати: світ складається з півтонів та різних кольорів!



