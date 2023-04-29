29.04.2023 07:30 Рита Парфенова

29 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно в останню суботу квітня у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день ветеринарного лікаря

Це свято засноване Всесвітньою ветеринарною асоціацією у 2000 році, з метою висвітлення різних аспектів роботи ветеринарів у всьому світі та підвищення про їх внесок у покращення здоров'я та добробуту тварин, а також громадської охорони здоров'я



Сьогодні відзначають своє свято представники однієї з найдобріших професій – ветеринари. Лікарі, які лікують звірів та птахів, звичайно, не дочекаються слів вдячності від своїх чотирилапих та пернатих пацієнтів, проте немає сумнівів: тварини часом відчувають не меншу подяку до своїх рятівників, ніж люди.



***



Міжнародний день танцю відзначається з 1982 року за рішенням ЮНЕСКО, а дата 29 квітня була запропонована артистом балету, педагогом і хореографом П. А. Гусєвим на згадку про французького балетмейстера, теоретику і реформатора хореографічного мистецтва Жана-Жорже Новера, який народився в цей день. історію як «батько сучасного балету».



Жан-Жорж Новерр (1727-1810) виступав як танцівник і очолював балетну трупу у театрі «Друрі-Лейн» у Лондоні. Він першим почав ставити цілісні танцювальні спектаклі, засновані на серйозній тематиці, що мають закінчений сюжет і розігруються персонажами, наділеними характерами.



Новерр розробив принципи героїчного балету та балету-трагедії. У 1759 році вийшла його знаменита праця «Листи про танці та балети», де Новерр обґрунтував принципи балету-п'єси, що втілюється засобами пантоміми та танцю у співдружності композитора, хореографа та художника.

Також цього дня

1875 – народився Рафаель Сабатіні, англійський письменник, автор пригодницьких романів («Одіссея капітана Блада»).



1897 – англійський фізик Джозеф Томсон повідомив про відкриття електрона.



1899 – народився Дюк Еллінгтон, американський джазовий піаніст, аранжувальник, композитор та диригент. Був творцем самого незвичайного та великого джазового оркестру в Америці.



1919 – народився Жерар Урі, французький режисер-комедіограф («Разиня», «Велика прогулянка», «Укол парасолькою»).



1930 – народився Жан Рошфор, французький актор («Анжеліка, маркіза ангелів», «Високий блондин у чорному черевику»).



1933 – черговий фінал Кубка Англії з футболу. «Евертон» виграв у «Манчестер Сіті» з рахунком 3:0. Футболісти вперше вийшли на поле з номерами на футболках, причому у гравців «Евертона» номери з 1-го по 11-й, а у манкуніанців з 22-го (у воротаря) по 12-й.



1957 – народився Деніел Дей-Льюїс, ірландський кіноактор. У 1990 удостоєний премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Моя ліва нога», 2008-го за фільм «Нафта» та 2013 року за фільм «Літнкольн».



1958 – народилася Мішель Пфайфер, американська актриса («Небезпечні зв'язки», «Вовк», «Одружена з мафією», «Бетмен повертається»).



1970 – народилася Ума Каруна Турман, американська кіноактриса («Генрі та Джун», «Кримінальне чтиво», «Бетмен і Робін», «Вбити Білла»). Її батько – професор Колумбійського університету, який вивчає буддистську релігію. Першим із представників Заходу його прийняли в свої лави ченці Тибету. Навіть свою дочку він назвав на честь дружини Всевишнього бога Шиви – богині Уми Парваті



1970 – народився Андре Агассі, американський тенісист, олімпійський чемпіон.



1992 – національна збірна України з футболу провела свій перший матч. В Ужгороді вона зустрілася із збірною Угорщини. У своєму дебютному матчі українці програли угорцям із рахунком 1:3, забивши єдиний гол лише на 90-й хвилині.

Іменини відзначають:

Василиса, Галина, Ірина, Леонід, Ніка.



