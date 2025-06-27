27.06.2025 21:53 Рита Парфенова

Поліція заявляє про законність дій у Балаклії: чоловік чинив опір та травмував правоохоронця

Правоохоронці відкидають звинувачення в перевищенні повноважень під час інциденту в Балаклії. За версією поліції, чоловік порушив закон, чинив опір та наніс травму співробітнику, що стало підставою для кримінального провадження.

Після появи в соцмережах заяв про нібито перевищення повноважень правоохоронцями в Балаклії, поліція Харківської області оприлюднила свою позицію щодо інциденту. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП, 27 червня поліцейські офіцери громади зупинили на вулиці мешканця Балаклії призовного віку для перевірки документів. Встановлено, що чоловік перебуває на обліку як порушник військового обліку.

Правоохоронці запропонували йому пройти до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для з’ясування обставин. За інформацією поліції, чоловік відмовився виконати законну вимогу, почав поводитися агресивно та застосував фізичну силу, внаслідок чого один з працівників отримав тілесні ушкодження.

Згідно з офіційною заявою, дії поліції відповідали нормам чинного законодавства України. На місці було складено адміністративний протокол, а також відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 КК України — опір працівникові правоохоронного органу із застосуванням насильства. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

У поліції закликають громадян не перешкоджати виконанню службових обов’язків та не порушувати вимог законодавства під час перевірок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові повідомили про підозру чоловіку, який підпалив приміщення районного ТЦК та СП.