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27.01.2022  12:36   Рита Парфенова

День борща в Украине предлагают сделать официальным: законопроект

В Верховной Раде предлагают утвердить проект постановления об установлении нового государственного праздника – Дня борща.



Соответствующий проект зарегистрирован в пресс-службе Верховной Рады Украины, передает РЕДПОСТ.

В пояснительной записке говорится, что День борща предусматривает популяризацию украинской кухни в мире, усиление внимания общественности к сохранению традиционной украинской культуры и кухни, а также к их почитанию.

«Одно из первых упоминаний о борще датируется второй половиной октября 1584 года в путевых записях немецкого торговца Мартина Грюневега», – говорится в документе. Однако учитывая, что в октябре много праздников, отмечать День борща предлагают ежегодно вторую субботу сентября.

«Выходной осенний день лучше подходит для празднования такого дня, в частности, и по практическим соображениям, ведь приготовление борща занимает много времени, а потребляют его чаще всего именно в холодные времена года», – указано в пояснительной записке.

Напомним, украинский борщ вошел в тройку самых вкусных супов в мире.

Источник:   Верховная Рада Украины
 Тэги:  борщ, праздник, украина, харьков
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