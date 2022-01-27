27.01.2022 12:36 Рита Парфенова

День борща в Украине предлагают сделать официальным: законопроект

В Верховной Раде предлагают утвердить проект постановления об установлении нового государственного праздника – Дня борща.





Соответствующий проект зарегистрирован в пресс-службе Верховной Рады Украины, передает РЕДПОСТ.



В пояснительной записке говорится, что День борща предусматривает популяризацию украинской кухни в мире, усиление внимания общественности к сохранению традиционной украинской культуры и кухни, а также к их почитанию.



«Одно из первых упоминаний о борще датируется второй половиной октября 1584 года в путевых записях немецкого торговца Мартина Грюневега», – говорится в документе. Однако учитывая, что в октябре много праздников, отмечать День борща предлагают ежегодно вторую субботу сентября.



«Выходной осенний день лучше подходит для празднования такого дня, в частности, и по практическим соображениям, ведь приготовление борща занимает много времени, а потребляют его чаще всего именно в холодные времена года», – указано в пояснительной записке.



Напомним, украинский борщ вошел в тройку самых вкусных супов в мире.