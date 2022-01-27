День борща в Украине предлагают сделать официальным: законопроект

В Верховной Раде предлагают утвердить проект постановления об установлении нового государственного праздника – Дня борща.
Соответствующий проект зарегистрирован в пресс-службе Верховной Рады Украины, передает РЕДПОСТ.
В пояснительной записке говорится, что День борща предусматривает популяризацию украинской кухни в мире, усиление внимания общественности к сохранению традиционной украинской культуры и кухни, а также к их почитанию.
«Одно из первых упоминаний о борще датируется второй половиной октября 1584 года в путевых записях немецкого торговца Мартина Грюневега», – говорится в документе. Однако учитывая, что в октябре много праздников, отмечать День борща предлагают ежегодно вторую субботу сентября.
«Выходной осенний день лучше подходит для празднования такого дня, в частности, и по практическим соображениям, ведь приготовление борща занимает много времени, а потребляют его чаще всего именно в холодные времена года», – указано в пояснительной записке.
Напомним, украинский борщ вошел в тройку самых вкусных супов в мире.
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