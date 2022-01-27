27.01.2022 12:35 Виталий Хиневич

В Верховной Раде депутаты массово болеют коронавирусом

Парламентская фракция "Слуга Народа" заявила о рекордной заболеваемости среди нардепов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что только за прошедшие сутки среди народных избранников подтвердили шесть новых случая инфицирования коронавирусом. На данный момент болеют COVID-19 более 23 депутатов. Показатель является самым высоким за все время пандемии коронавирусной инфекции.

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Ранее сообщалось, что парламентарии могут до 15 февраля уйти на карантин из-за вспышки заболеваемости. Однако, согласно календарному плану, 1 февраля Рада должна открыть седьмую сессию.