Харьковчанку с коронавирусом вернули к жизни медики скорой

81-летнюю женщину реанимировали после клинической смерти.
Об еще одной спасенной жизни сообщили в Центре медицины катастроф, передает РЕДПОСТ.
Днем 26 января на номер 103 поступил экстренный вызов к 81-летней харьковчанке с коронавирусной болезнью. Инфекционно-токсический шок, двусторонняя пневмония стали причиной клинической смерти пожилой женщины.
Прибывшая на вызов бригада ЭМД 1005 в составе Артема Трофимчука и водителя Виктора Колинько сразу приступила в реанимации, и женщину удалось вернуть к жизни. Для дальнейшего лечения больная госпитализирована в лечебное учреждение.
Ранее РЕДПОСТ писал, как жизнь 56-летнего мужчины с коронавирусом спасли медики скорой помощи. Реанимацию после клинической смерти на дому пациента проводили сразу две бригады экстренной медицинской помощи.
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