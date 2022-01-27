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27.01.2022  11:24   Рита Парфенова

Харьковчанку с коронавирусом вернули к жизни медики скорой

81-летнюю женщину реанимировали после клинической смерти.

бригада ЭМД 1005 в составе Артема Трофимчука и водителя Виктора Колинько

Об еще одной спасенной жизни сообщили в Центре медицины катастроф, передает РЕДПОСТ.

Днем 26 января на номер 103 поступил экстренный вызов к 81-летней харьковчанке с коронавирусной болезнью. Инфекционно-токсический шок, двусторонняя пневмония стали причиной клинической смерти пожилой женщины.

Прибывшая на вызов бригада ЭМД 1005 в составе Артема Трофимчука и водителя Виктора Колинько сразу приступила в реанимации, и женщину удалось вернуть к жизни. Для дальнейшего лечения больная госпитализирована в лечебное учреждение.

Ранее РЕДПОСТ писал, как жизнь 56-летнего мужчины с коронавирусом спасли медики скорой помощи. Реанимацию после клинической смерти на дому пациента проводили сразу две бригады экстренной медицинской помощи.

 

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, харьков
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