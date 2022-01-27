27.01.2022 11:37

Расстрел солдат в Днепре: ГБР открыло уголовное производство на руководство Нацгвардии

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство относительно служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, которая привела к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.



Расстрел солдат в Днепре: ГБР открыло уголовное производство на руководство Нацгвардии



Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что проводится весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и условий службы, которые могли стать причиной совершения преступления.

Он подчеркнул, что должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти.

Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция пола предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, трагедия произошла около 4 часов утра 27 января 2022 года на территории Южного машиностроительного завода, где военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия по своим сосолуживцам и работникам предприятия.

В результате 5 человек погибли, среди них одна работница предприятия, еще 5 получили ранения разной степени тяжести.