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27.01.2022  11:37   

Расстрел солдат в Днепре: ГБР открыло уголовное производство на руководство Нацгвардии

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство относительно служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, которая привела к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.


Расстрел солдат в Днепре: ГБР открыло уголовное производство на руководство Нацгвардии
Расстрел солдат в Днепре
 
Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что проводится весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и условий службы, которые могли стать причиной совершения преступления.
 
Он подчеркнул, что должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти. 
 
Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).
 
Санкция пола предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
 
Напомним, трагедия произошла около 4 часов утра 27 января 2022 года на территории Южного машиностроительного завода, где военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия по своим сосолуживцам и работникам предприятия.
 
В результате 5 человек погибли, среди них одна работница предприятия, еще 5 получили ранения разной степени тяжести.
 
Тэги:  гбр, нацгвардия, расстрел, харьков
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