12.02.2022 16:55 Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: адвокаты Рябчука рассказали, как идет следствие

Адвокаты подозреваемого в расстреле военнослужащих в Днепре заявили, что версии следствия "не соответствуют действительности".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «24 Канал». Сообщается, что расследование по делу Артемия Рябчука продолжается. Адвокат "днепровского стрелка" Тамила Ульянова отметила, что права Артемия, которого подозревают в расстреле военнослужащих в Днепре, нарушались изначально. В частности, не рассказали о его правах, чем нарушили его право на защиту.

Адвокаты Рябчука сообщили журналистам, что недавно к их подзащитному пыталось по разрешению следователя Андрея Силюка пройти руководство Нацгвардии.

Кроме того, защитница Рябчука прокомментировала то, что следствие обнародовало ряд версий случившегося. Однако, сторона защиты узнала про ход расследования из средств массовой информации. Более того, адвокат сказала, что им дают на изучение только часть материалов уголовного дела.

Еще один адвокат "стрелка" Денис Гордеев подчеркнул, что "ни одна из трех версий от стороны обвинения в той формулировке, в которой они подают, не соответствует действительности".

Гордеев отметил, что видео, которое попало в интернет после стрельбы в Днепре, "не является доказательством вины Артема Рябчука".

Также сторона защиты Артемия Рябчука уверенна, что подозреваемому пока будет безопаснее в СИЗО, чем на свободе. В изоляторе за подсудимым постоянно осуществляется наблюдение, а многие люди хотят нанести ему вред.

Адвокаты склонны полагать, что Артемию Рябчуку «нарисовали» 115 статью с возможным пожизненным заключением, чтобы он сотрудничал со следствием и смог смягчить себе наказание.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.