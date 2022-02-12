12.02.2022 17:25 Екатерина Стрельцова

В Харькове открыли боксёрский клуб "Победоносец"

Зал будет работать на базе дворца спорта Локомотив.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Во Дворце спорта Локомотив открыт боксёрский зал с символическим названием " Победоносец". У клуба долгое время не было отдельного помещения. А теперь спортсмены и тренеры имеют отреконструированный зал, где есть все необходимое для занятий. Ремонт проводился при поддержке генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и партнеров.

В зале могут заниматься также и дети незащищенных категорий - для них, по информации директора клуба, тренировки абсолютно бесплатные.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что сейчас в городе очень много уделяется внимания спорту, в том числе и благодаря генеральному прокурору. А дети смогут реализовывать свой потенциал с современных условиях.

Также сейчас в Харьков приехали воспитанники областной санаторной школы из города Счастье, Луганской области, что тоже очень важно для Харькова.

"Сегодня в Харькове такой спортивный день получился. Мы сегодня открыли зал борьбы, зал бокса и это круто. Очень знаково, что сегодня собрались здесь вместе харьковчане и дети из города Счастье - наши дети. И это очень хорошо. Приезжайте в Харьков будьте с нами, мы с вами, мы вместе. Мы единая Украина!", - отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

На мероприятии также присутствовали олимпийские чемпионы Александр Усик и Жан Беленюк. Спортсмены провели автографосессию для детей из санаторной школы.

Александр Усик отметил, что рад быть в Харькове и видеть, что у детей появляется все больше возможностей для занятий спортом.

"Очень приятно, что у деток есть возможность добиться результата сначала в таком зале, а потом дальше и дальше. Они выходят на Олимпийскую арену, прославляют свою державу, свой город, свой зал и тренеров. Всем добра и счастья!! На всё Слава Богу!", - сказал Александр Усик

В свою очередь директор школы поблагодарила мэра Харькова и генерального прокурора за эмоции для детей.

"К сожалению, так случилось, что город Счастье конечная точка Украины. От нас до неподконтрольных стране территорий всего лишь 16 километров. Наши дети уже имеют статус детей войны. Но сейчас мы счастливые! И все благодаря эмоциям от сегодняшнего дня!", - сказала Елена Горбенко, директор Счастинской областной санаторной школы.

А дальше воспитанников школы будут водить по знаковым местам Харькова. И завтра дети поедут с экскурсией в Харьковский зоопарк.

Напомним, в Харькове открыли современный зал вольной борьбы.

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