12.02.2022 13:40

В Харькове открыли современный зал вольной борьбы

В зале могут заниматься как дети незащищенных категорий, так и студенты одного из крупных вузов Харькова.



В Харькове открыли современный зал вольной борьбы



Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Зал вольной борьбы "Колизей" работает при НТУ ХПИ, помещение полностью отремонтировано. Есть зал для занятий, раздевалка, тренажёрный зал. Также есть все необходимое оборудование: манекены, специальное покрытие на пол и прочее.

Реконструкция проводилась при поддержке генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Она лично присутствовала при открытии и поздравила будущих спортсменов.

На мероприятии присутвовал и мэр Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что для города важно, что бы его жители были спортивно и гармонично развиты. "Город Харьков - это спортивный город , это город, который очень много внимания уделяет спорту. И сегодня в городе Харькове спортивным быть круто и модно! Я благодарен всем людям, которые приняли участие в открытии этого спортивного зала. И очень знаково, что это зал открыт на базе нашего старинного вуза Украины НТУ ХПИ",- отметил Игорь Терехов.

Детей поприветствовал и олимпийский чемпион Жан Беленюк, он отметил, что современные условия в зале дадут возможность детям не только заниматься спортом и воспитывать характер, но и в будущем показывать достойные результаты. Олимпийский чемпион также оставил свой автограф на спортивной форме тренирующихся.

Напомним, ранее инновационный кампус открыли на базе Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».

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