12.02.2022 14:25 Виталий Хиневич

В Харькове в реке найден труп мужчины: информация от полиции

Информация о найденном трупе мужчины поступила от прохожего.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 11 февраля около 15:10 к правоохранителям поступило сообщение от прохожего о том, что в воде в районе гидропарка найдено тело неизвестного.

Ранее очевидцы сообщали, что к ногам трупа были привязаны шлакоблоки.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность умершего, им оказался 47-летний харьковчанин, который свел счеты с жизнью.

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Так же отмечается, что с 25 января текущего года, он числился как пропавший без вести. Тело без признаков насильственной смерти направлено на медицинское исследование.