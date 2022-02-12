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12.02.2022  14:25   Виталий Хиневич

В Харькове в реке найден труп мужчины: информация от полиции

Информация о найденном трупе мужчины поступила от прохожего.

Труп
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 11 февраля около 15:10 к правоохранителям поступило сообщение от прохожего о том, что в воде в районе гидропарка найдено тело неизвестного.
 
Ранее очевидцы сообщали, что к ногам трупа были привязаны шлакоблоки.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность умершего, им оказался 47-летний харьковчанин, который свел счеты с жизнью.
 
 
Так же отмечается, что с 25 января текущего года, он числился как пропавший без вести. Тело без признаков насильственной смерти направлено на медицинское исследование.
 
Напомним. ранее труп неизвестного мужчины нашли возле выхода из метро.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, происшествие
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