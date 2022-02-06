    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На пожаре в Харькове нашли труп женщины
06.02.2022  18:02   

На пожаре в Харькове нашли труп женщины

Тело 79-летней женщины обнаружили спасатели во время ликвидации пожара в 7-ми этажном жилом доме Киевского района Харькова.

пожар

О пожаре на улице Искусств, 7/9 в Службу спасения сообщили 5 февраля в 13:10, передает РЕДПОСТ.

Три отделения спасателей, выехавшие на тушение, установили, что на 3-м этаже семиэтажного дома в квартире на кухне горела мебель на площади 4 кв.

В очаге пожара спасатели обнаружили тело женщины, 1943 года рождения.

В 13:16 пожарные локализовали пожар. В 13.49 полностью ликвидировали его.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 1 февраля около 12:07 спасателям поступило сообщение о смерти 68-летнего мужчины в результате пожара. Возгорание возникло в комнате жилого дома на территории частного земельного участка в пгт Кегичевка Красноградского района. К моменту обнаружения тела, пожар локализовался самостоятельно. Пожарных на место происшествия не вызывали.
Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.02 Криминал и происшествия В Харькове мужчина отравился угарным газом 04.02 Криминал и происшествия Пожар на заводе Skoda: о некоторых чешских авто пока забудьте (видео) 04.02 Криминал и происшествия Как тушили пожар в общежитии «Гигант» в Харькове: подробности от ГСЧС (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 