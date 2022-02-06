На пожаре в Харькове нашли труп женщины

Тело 79-летней женщины обнаружили спасатели во время ликвидации пожара в 7-ми этажном жилом доме Киевского района Харькова.
О пожаре на улице Искусств, 7/9 в Службу спасения сообщили 5 февраля в 13:10, передает РЕДПОСТ.
Три отделения спасателей, выехавшие на тушение, установили, что на 3-м этаже семиэтажного дома в квартире на кухне горела мебель на площади 4 кв.
В очаге пожара спасатели обнаружили тело женщины, 1943 года рождения.
В 13:16 пожарные локализовали пожар. В 13.49 полностью ликвидировали его.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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