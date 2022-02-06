06.02.2022 18:02

На пожаре в Харькове нашли труп женщины

Тело 79-летней женщины обнаружили спасатели во время ликвидации пожара в 7-ми этажном жилом доме Киевского района Харькова.

О пожаре на улице Искусств, 7/9 в Службу спасения сообщили 5 февраля в 13:10, передает РЕДПОСТ.



Три отделения спасателей, выехавшие на тушение, установили, что на 3-м этаже семиэтажного дома в квартире на кухне горела мебель на площади 4 кв.



В очаге пожара спасатели обнаружили тело женщины, 1943 года рождения.



В 13:16 пожарные локализовали пожар. В 13.49 полностью ликвидировали его.



Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 1 февраля около 12:07 спасателям поступило сообщение о смерти 68-летнего мужчины в результате пожара. Возгорание возникло в комнате жилого дома на территории частного земельного участка в пгт Кегичевка Красноградского района. К моменту обнаружения тела, пожар локализовался самостоятельно. Пожарных на место происшествия не вызывали.