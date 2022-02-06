Водителя с ребенком на коленях нашли патрульные в Харькове

Водителю автомобиля, перевозившего ребенка у себя на коленях, патрульные выписали 510 гривен штрафа.
Еще одного нарушителя ПДД помогли разыскать читатели местных пабликов, передает РЕДПОСТ.
На днях в сети распространилось фото, на котором видно, как водитель автомобиля Dodge во время движения держит малолетнего ребенка у себя на коленях.
Полицейские разыскали правонарушителя. Им оказалась женщина, которая признала свою вину после того, как ее ознакомили с имеющимися уликами.
Инспекторы составили на водителя административное постановление по ч. 10 ст. 121 (Нарушение правил перевозки детей в возрасте до 12 лет, или ростом менее 145 сантиметров) КУоАП. Сумма штрафа составила 510 гривен.
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