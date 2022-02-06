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06.02.2022  16:40   Рита Парфенова

Водителя с ребенком на коленях нашли патрульные в Харькове

Водителю автомобиля, перевозившего ребенка у себя на коленях, патрульные выписали 510 гривен штрафа.

Криминал Харьков: водителю с ребенком на коленях выписал штраф

Еще одного нарушителя ПДД помогли разыскать читатели местных пабликов, передает РЕДПОСТ.

На днях в сети распространилось фото, на котором видно, как водитель автомобиля Dodge во время движения держит малолетнего ребенка у себя на коленях.

Полицейские разыскали правонарушителя. Им оказалась женщина, которая признала свою вину после того, как ее ознакомили с имеющимися уликами.

Инспекторы составили на водителя административное постановление по ч. 10 ст. 121 (Нарушение правил перевозки детей в возрасте до 12 лет, или ростом менее 145 сантиметров) КУоАП. Сумма штрафа составила 510 гривен.

Криминал Харьков: водителю с ребенком на коленях выписал штраф

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове оштрафовали блогера, выложившего в сеть видео своих нарушений ПДД.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  штраф, патрульные, харьков
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