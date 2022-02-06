06.02.2022 15:02 Рита Парфенова

Украинцы назвали уровень желаемой зарплаты: результаты опроса

Для того, чтобы комфортно жить, украинцы хотели бы получать ежемесячно в среднем 25 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus Research, передает РЕДПОСТ.

В целом опрашиваемые нахывали уровень желаемой зарплаты в размере от 20 до 30 тысяч гривен. Наибольшие материальные претензии оказались у людей среднего (35-44 лет) и старшего (45-54 лет) возраста – для удовлетворения собственных нужд им нужно около 30 тысяч гривен. Молодежь (18-24 лет.) и граждане предпенсионного и пенсионного возраста (55-60 лет) оказались самыми скромными – им достаточно 20 тысяч тысяч гривен ежемесячно. Средняя возрастная категория – 27-34 года – считают, что можно хорошо жить, получая 27 тысяч гривен в месяц.



По гендерному признаку мужчинам нужно на 5 тысяч гривен больше, чем женщинам – 30 тысяч против 25-ти.

Опрашиваемые также выразили свои прогнозы на рост цен в 2022 году. Здесь самыми оптимистиными оказались самые молодые респонденты – 10% считают, что цены не изменятся, а 52% – что сильно вырастут. 79% респондентов в группе 55-60 лет считают, что чены сильно вырастут и только 3% не ожижают роста цен.

Напомним, украинцы за год потеряли надежду на будущее. Такие результаты социологического исследования, проведенной Социологической группой "Рейтинг"