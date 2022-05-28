28.05.2022 12:30 Виталий Хиневич

Беженцы из Украины дали оценку разным сферам жизни за границей

Многие украинцы из-за вторжения россии были вынуждены покинуть свою страну.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Слово и дело».

Сообщается, что по данным ООН около 6,5 миллионов украинцев покинули страну. Согласно соцопросу многие планируют вернуться в Украину. Исследовательская компания Gradus Research спросила граждан Украины о впечатлениях жизни за границей.

В государственной и финансовой сфере украинские беженцы оценили социальную защиту со стороны государства (36%), размер зарплат (42%), соблюдение закона и порядка (46%), уровень коррупции (36%). В то же время в Украине, согласно опросу, лучше развита диджитализация государственных (37%) и коммерческих (32%) сервисов. Кроме того, в нашей стране меньше бюрократии (29%).

Украинский сервис получил однозначно лучшие оценки. Украинцы, находясь за границей, оценили украинский график работы магазинов и ресторанов (54%), соотношение цены и качества в сфере красоты (44%), удобство пополнения мобильного (43%) и денежных переводов (41%). В то же время за границей украинцы оценили качество работы общественного транспорта (48%), качество продуктов (34%) и сферу здравоохранения (30%).

Но в плане культуры, а также экологии, климата и природы Украины, согласно соцопросу, немного проигрывает. Кроме того, украинцы за рубежом оценили специальные возможности для людей с инвалидностью (50%), обустройство городов (41%), качество питьевой воды из-под крана (38%) и обращение с мусором (45%).

Напомним, большинство украинцев поддерживает предоставление права на оружие.