06.02.2022 19:16 Рита Парфенова

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю 7—13 февраля

Марс будет находиться в идеальном трине с Ураном. У кого-то в результате такой конфигурации значительно улучшится личная жизнь, других ожидают романтические сюрпризы, третьи познакомятся со второй половинкой.

Подробнее о том, что ожидает различные знаки Зодиака, расскажет любовный гороскоп от Joinfo.com.

Овен

Неделя, предшествующая Дню святого Валентина, способна оказаться весьма интересной для тех Овнов, которые пока находятся в поиске своей второй половины. Новый знакомый покажется весьма симпатичным, но прежде чем решиться на серьезные отношения, правильнее понять, насколько совпадает ваше мировоззрение. Может быть, для вас гораздо важнее уединение, чем общение с неподходящим человеком. Многие из состоящих в длительных отношениях захотят разнообразить совместный досуг.

Телец

Много новых возможностей появится для рожденных под покровительством этого созвездия в сфере романтики вне зависимости от того, счастливы ли они в сегодняшнем союзе или заняты поиском новой любви. Будьте готовы выйти из зоны комфорта и отправиться навстречу увлекательным приключениям. Эта неделя напомнит, что лучший способ выбраться из надоевшей колеи — предпринять то, что кардинально отличается от предыдущих действий. Все хорошее начинается с мыслей.

Близнецы

Состоящим в отношениях Близнецам под воздействием правящей планеты Меркурия, активно взаимодействующим с Плутоном, будут нужны глубокие разговоры со второй половинкой, но она может не проявить аналогичного интереса. Свободные представители этого зодиакального знака будут находиться в активном поиске: возможно, уже на этой неделе они встретят близкого по духу человека, который проявит максимальную честность и открытость.

Рак

Сфера любви и отношений для большинства Раков способна оказаться довольно напряженной. Однако это не повод для серьезных огорчений: Марс, который сейчас находится в вашем секторе партнерства, будет побуждать вашего партнера чаще говорить о своей любви. Интересные события ожидают и свободных представителей этого знака Зодиака: некоторые могут обнаружить, что в их окружении имеется тайный поклонник.

Лев

В устоявшуюся жизнь многих Львов бурно ворвется любовь, принося с собой яркие эмоции и счастливые мгновения. Одинокие Львы могут завязать потенциально перспективное знакомство на дружеской вечеринке или в деловой командировке. Интерес, безусловно, окажется взаимным. У состоящих в отношениях представителей этого зодиакального знака есть много планов о том, как приятно провести время с любимым человеком.

Дева

Вторая февральская неделя сделает личную жизнь большинства Дев гораздо более интригующей. Рожденные под покровительством этого созвездия будут с интересом присматриваться к тому, кто им очень понравился. Им нужно быть готовыми к любому развитию событий! Состоящие в длительных отношениях Девы станут наслаждаться романтическими сюрпризами, устроенными для них любимым человеком.

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Весы

Энергия Урана способна подтолкнуть представителей этого зодиакального знака к эмоциональным качелям. Правда, у многих Весов получится отнестись к этим «американским горкам» с улыбкой. Огненный Марс сильно повлияет на всех, независимо от их статуса, и любовная жизнь ощутимо улучшится. Некоторые Весы даже задумаются о прибавлении в семействе.

Скорпион

Вопросы любви и партнерства обострятся для многих Скорпионов на этой неделе! Марс будет в идеальном трине с переменчивым Ураном: такой аспект предсказывает неожиданные действия и сосредоточен на коммуникациях. Для тех, кто состоит в постоянных отношениях, это означает, что они будут принимать совместные для пары решения, чтобы улучшить свой союз. Свободным Скорпионам стоит внимательнее присмотреться к происходящему, чтобы не пропустить свою Судьбу.

Стрелец

Если Стрельцам хочется чего-то другого в своей любовной жизни, им нужно предпринять активные действия — без них появление прогрессивных изменений практически невозможно. Сама Вселенная помогает стать гораздо сильнее и получить то, что хочется. Пора окончательно отпустить прошлое, даже если оно было слишком болезненным. Свободные Стрельцы сумеют произвести приятное впечатление и завязать перспективное знакомство.

Козерог

Многих Козерогов ожидает захватывающая неделя. Огненный Марс по-прежнему движется по вашему знаку, одаривая дополнительной энергией, а Уран находится в вашем романтическом секторе. Будьте уверены, что любовная жизнь скоро станет довольно интересной. Состоящие в отношениях Козероги значительно укрепят и углубят их, а свободные станут активно флиртовать.

Водолей

Звезды утверждают, что эта февральская неделя будет соткана из мелких романтических удовольствий, в которых Водолеи не будут испытывать недостатка. Правда, не исключено, что вам придется приложить гораздо больше усилий, чем обычно, если хочется укрепить отношения с определенным человеком. Постарайтесь по-настоящему удивить и порадовать его.

Рыбы

Некоторые представители этого знака Зодиака могут обнаружить, что их необъяснимо тянет к человеку, с которым они поддерживали исключительно дружеские отношения. Это может показаться весьма удивительным им самим, поскольку они даже не предполагали подобного варианта развития событий. Постарайтесь не торопиться и не делиться ни с кем своими любовными переживаниями.

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